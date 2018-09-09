投資大陸洗腎醫療吸金950萬 醫管公司經理判緩刑4年

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程克強、程克達兄弟被控藉投資大陸洗腎醫療業務，以血液透析設備租賃計畫吸金50億元案，涉案的亞洲專業醫務管理顧問公司經理朱國輝，因涉吸金950萬元，台北地院考量朱認罪，繳回部分犯罪所得，依違反銀行法判朱徒刑1年10月，緩刑4年，須向公庫支付150萬，並提供120小時義務勞務。

程克強、程克達兄弟，台中地院去年認定2人自2011年8月至2016年2月止，向970人吸金50億3349萬5734元，判決程克強徒刑22年、程克達12年10月，全案上訴台中高分院審理。另主嫌亞洲專業醫務管理顧問公司負責人楊進盛遭通緝。

判決指出，亞洲醫管公司負責人兼福建醫科大學附屬第一醫院福建省台胞醫療服務中心顧問楊進盛、程克強等人藉投資大陸洗腎醫療業務，以血液透析設備租賃計畫對外吸金。

其中，亞洲醫管經理朱國輝自2011年10月間起，對外招攬血液透析設備租賃計畫，宣稱每投資100萬元，每月可領取租金3萬元，折合年利率為36%，2年後保證以原價買回血液透析設備，投資報酬可觀，吸引6人投資 950萬元，事後因亞洲醫管無法依約給付租金，6人驚覺上當，向檢調提告。

法院審理時，朱男坦承犯行，法院認定朱的犯罪所得為378萬5000元，並主動繳回279萬元扣案，判決朱徒刑1年10月，緩刑4年，須向公庫支付150萬，並提供120小時義務勞務。

(中時 )

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