藉口「清潔下體」性侵幼女逾5年 狼父二審重判20年6月

示意圖非當事人。(達志影像)

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中時

新北市54歲身障父親自女兒8歲、就讀國小三年級起，就藉口「清潔下體」猥褻女兒，之後進而以手指、下體性侵；女兒被性侵超過5年，一度罹患尿道炎、下體疼痛，因無法忍受父親獸行，告訴學校老師揭發；一審判父親徒刑20年6月，父親提上訴遭駁回，高院仍依697個對未成年強制性交、乘機性交等罪，判處父親20年6月徒刑。

判決指出，該父親自2010年起，趁著與8歲女兒同睡一房的機會，在女兒睡前稱幫她「清潔下體」，猥褻女兒胸部，並對她用手指、下體性侵。女兒小六上健康教育課，得知男女之事，當父親又要幫她「清潔」，被女兒拒絕，父親卻抱怨：「摸一下又不會怎樣」；父親晚上看Ａ片時，仍趁女兒熟睡時，摸胸、指侵洩慾。

前年3月，父親看完Ａ片再次對已就讀國中的女兒性侵，女兒拒絕後，父親仍繼續摸胸及下體；女兒忍無可忍，隔天上學向老師報告，一審審理時，父親辯稱是家中經濟不好，女兒故意誣陷他。

一審依據學校導師及心理諮商師證詞，認為被害人不會設局誣陷父親，考量被害人已罹患創傷性壓力症後群，認定父親性侵犯行明確，依對未成年強制性交及乘機性交罪等共判處獸父20年6月。

但父親否認性侵，上訴高院，高院認為，該父親共涉犯697個未成年強制性交、乘機性交、猥褻罪，一審判決應執行有期徒刑20年6月合理，不採信父親說詞，駁回其上訴，仍判處父親有期徒刑20年6月。

(中時 )

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