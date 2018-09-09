《流星花園》「青和」歐定興涉賣假鞋 判拘59天確定

演出《流星花園》爆紅的歐定興，因賣假鞋遭判拘59天。（中時資料照片)

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曾在偶像劇《流星花園》飾演「青和」的藝人歐定興，前年以1萬3000元販售愛迪達潮鞋「YEEZY BOOST 350 」，被網路買家識破涉賣假鞋，一審依違反商標法判處歐拘役59天，歐上訴後遭駁回，歐被判處拘役59天，得易科罰金5萬9000元確定。

另愛迪達提起民事求償，一審判決歐賠償10萬元給愛迪達，並在報紙全國版刊登判決書一天，歐上訴後，二審智財法院以不符比例原則為由，改判免在報紙上登判決書，但維持10萬元賠償金額，民事部分仍可上訴。

歐定興16年前，在當紅偶像劇《流星花園》中飾演「青和」，老是跟在女主角大S的身邊，苦戀不成只能當個小跟班，因為偶像劇大賣成為新生代小生。之後再接拍多齣偶像劇，卻未因而爆紅。

判決指出，2016年9月歐定興利用facebook社群網站通訊軟體，以「Ed Ou 」帳號聯絡楊姓買家，以1萬3000元販售愛迪達潮鞋「YEEZY BOOST 350 」，10月13日，歐跟楊姓買家約定在超商面交球鞋，買家懷疑假貨，於是報警提告。

歐定興近年官司不斷，2009年5月，曾涉嫌使用萬能鑰匙，偷走停放在路邊的騎車，獲緩起訴，期限1年，須服義務勞務40小時、法治教育6小時；同年12月，他另涉偷走在夜店結識的克羅埃西亞籍女大生的筆電，2010年8月被依竊盜罪判拘役30天，得易科罰金3萬元；此案也讓他偷機車獲緩起訴的前案，緩起訴被撤銷，另被法院判拘役30天，得易科罰金3萬元。

(中時 )

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