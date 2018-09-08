近3年累積投資逾9000億元 蔡英文肯定台中招商成績

2018年09月08日 14:36 中時 陳世宗

台中以智慧機械產業為發展主軸，台中傑仕堡大樓、勤美洲際國際級飯店、ATT 4 FUN購物中心、第二家Cosco購物中心落腳北屯等，大型投資持續不斷。（陳世宗翻攝）

台中市政府持續招商引資，蔡英文總統7日也盛讚台中最近3年來招商成效顯著，累積投資超過9000億元，全台第一。市府經發局表示，台中以智慧機械產業為發展主軸，其他投資也不斷湧入，例如日本三井OUTLET PARK、新光人壽台中傑仕堡大樓、李方艾美酒店、勤美洲際國際級飯店、ATT 4 FUN購物中心、第二家Cosco購物中心落腳北屯等，大型投資持續不斷。市府將持續友善投資環境，「築巢引鳳」讓經濟獲得更多動能，也創造更多就業機會。

經發局示，市府加強透過公有地招商，並協助民間排除投資障礙，讓投資環境愈來愈友善。台中作為「智慧機械之都」，積極推動智慧產業，擁有大肚山黃金縱谷60公里，產業聚落完整，智慧製造試營運場域的自行車、航太、工具機零組件、3C產品等8條產線，將進一步為台中開創「逐巢引鳳」投資環境，強化台中產業基礎，吸引國內外大廠進駐。

經發局指出，市長林佳龍上任後，多次赴海外招商，市府團隊也持續促成各項國內外在台中投資，像是日本三井在台中港打造中台灣最大規模的OUTLET PARK，將為海線地區帶來新一波的商機；台積電中科擴廠、美光在台中設記憶體廠等高科技產業投資，讓中科整體產值與就業機會不斷提升。

新光人壽在烏日區興建的台中傑仕堡大樓，規劃旅館大樓、Villa別墅及研究訓練中心等，預計2020年完工營運。李方艾美酒店進駐中區，預計明年完工開幕，可望成為舊城區指標飯店，帶動區域發展；勤美攜手洲際集團興建國際級飯店在草悟道商圈打造「台中洲際飯店暨度假村」，將為當地帶來另一波商機；吸引力生活事業在烏日高鐵區興建「ATT 4 FUN」連鎖購物中心，以及Cosco在台中的第二家分店確定將落腳捷運綠線北屯機場旁，各項大型投資案持續進行中，帶動經濟發展，也創造更多就業機會。

蔡英文總統表示，台中過去3年的積極招商成效顯著，累積投資超過9000億元，全台第一。全台智慧機械業產值去年已突破1.1兆元產值，是台灣的「兆元產業」，台中成立「全球智慧機械發展中心」，以打造國際級「智慧機械之都」，成為科技產業領頭羊為目標。

加上法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟等5大全球企業進駐「智慧製造試營運場域」，導入世界級技術後，搭配台中完善產業聚落，將可打進世界級「智慧機械大聯盟」。

(中時 )