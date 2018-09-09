洋腸襲臀路人、女法警判刑確定 將驅逐出境

2018年09月09日 07:24 中時 陳志賢

36歲美籍男子約瑟夫今年初來台，但來台2天就連續對2名女子襲胸、襲臀，5月到法院出庭時，再對女法警、通譯襲臀，士林地院依性騷擾罪各判處約瑟夫徒刑3月、2月，得易科罰金確定，執行完畢後驅逐出境。

約瑟夫（Joesph Aron）今年1月2日以觀光名義入境，1月4日下午3時24分許，他先在中山捷運站地下街R5出口，對路過女子觸摸、掐捏右胸部，被害人請路人協助報警處理。但2分鐘後，他又在超商門口，對另名女子環抱腰部，再觸摸左臀，正巧員警獲報趕來追捕，被害人當場報警逮人。

約瑟夫被捕後否認犯行，辯稱「監視器拍到的人不是我」，被檢方依性騷擾防治法起訴。5月21日法院開庭，約瑟夫仍惡性不改，不但調戲女法警、女通譯以及洽公女民眾還襲臀，警方獲報趕抵現場，再逮捕約瑟夫，他則辯稱「我什麼都不記得了」，檢方訊後聲請羈押，法官雖裁定3萬交保，但因約瑟夫沒錢繳保證金，而被羈押。

法院審理後，以約瑟夫在法院內對女子襲臀，因約瑟夫認罪道歉，並未上訴，判刑2月，得易科罰金6萬元確定，至於他對2名路過女子襲胸、襲臀一案，他雖認罪道歉卻無意和解，法院另判處徒刑3月，得易科罰金9萬元。

但檢方不服，以約瑟夫多次惡意調戲及襲擊女性及法院工作人員，顯見惡性非輕，認為他對2路人襲胸、襲臀一案判刑太輕，提起上訴，遭法院駁回而確定。

判決指出，約瑟夫為美國人，來台期間竟恣意對2女性騷擾，且在台居無定所，已失去其來台觀光之目的，依法應於刑之執行完畢後驅逐出境。

據了解，約瑟夫犯案後，完全沒有與被害人洽談和解，亦無賠償意願，因此1名被害女子日前已提出民事求償。

(中時 )