北部最大傳播妹平台 負責人未成年女友也推下海

2018年09月08日 14:17 中時 王揚傑

陳嫌因仲介少女坐枱、性交易，已遭到羈押。（翻攝自臉書）

檢警於今年青春專案期間，破獲北部地區最大傳播妹平台涉嫌仲介少女陪酒、性交易，檢警調查，38歲陳姓男子透過網路吸收近千名傳播妹，明知部分傳播妹為少女身份，仍仲介少女至KTV、摩鐵或私人會所陪酒、開毒趴，甚至性交易。

檢警發現，陳男連自己未成年的女友都被他逼迫下海陪酒，甚至要求從事性交易，女友才覺醒「愛嘸丟郎」，逃離陳男與之分手，目前已被收容輔導。檢警蒐證完備後，日前已將陳男依兒少性剝削防制條例、人口販運等罪嫌移送偵辦，並已裁定羈押。

檢警調查，陳男在通訊軟體成立數個群組，吸收各地傳播妹加入，4年下來前吸收近千名傳播妹，儼然成為北部最大仲介傳播妹平台，陳男從不忌諱傳播妹是否已成年，有時甚至私下向客人標榜可挑少女陪坐，其中年紀最小的僅14歲。

檢警於今年8月青春專案期間執行同步搜索，除逮捕陳男外，陸續約談10名少女說明，陳男否認仲介，但少女均指證陳男為實際負責人，陳男依照酒桌、飯局、嗨桌或性交易等不同場合，向每名傳播妹抽取數百到上萬元的佣金，保守估計陳男獲利超過500萬元。

偵訊後，警方以依兒少性剝削、妨害性自主、妨害風化及人口販運等罪嫌將陳嫌移送檢方，檢方向法院聲請羈押獲准。

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(中時 )