北醫與北海道大簽MOU 將派台師赴日交流

2018年09月08日 14:43 旺報 李侑珊

台北醫學大學校長林建煌。（李侑珊攝）

台北醫學大學校長林建煌(左)、北海道大學校長名和豊春(右)於會談後合影。（李侑珊攝）

台北醫學大學杏聲合唱團赴北海道大學附設醫院演出。（李侑珊攝）

台北醫學大學受邀赴札幌，與北海道大學進行橄欖球友誼賽。（李侑珊攝）

台北醫學大學受邀赴札幌，與北海道大學進行橄欖球友誼賽。圖為北醫師生於賽後合影。（李侑珊攝）

雙和醫院院長吳麥斯過去也是北醫橄欖球隊隊員，至今仍十分熱衷於橄欖球運動。（李侑珊攝）

北海道大學為台北醫學大學的重點校級盟校，北醫校長林建煌近期率團赴北海道大學交流，並簽定MOU，明年北醫藥學院將首派青年教授赴北海道大學交流，雙方也拍板，明年春季將在雙和醫院舉辦研討會，共同研討運動醫學、胸腔醫學、神經醫學及人工智慧等項目，深化台日及兩校在醫學與教研合作。

北海道大學為日本歷史最悠久的國立綜合型大學，醫學領域表現傑出，北醫自2012年起展開互訪後，北醫醫學院、護理學院、公共衛生暨營養學院、醫學科技學院已與北海道大學簽定院級合約，校級合約則在2015年8月底簽定。

北醫校長林建煌8月底率領北醫師生團隊北海道大學交流，與北海道大學校長名和豊春會面，並舉辦台日藥學研討會。林建煌指出，這次赴日交流行程，達成多項成果，其中包含雙和醫院與北海道大學附設醫院合作協議續約，明年北海道大學也將派5名學生赴北醫見習，未來也將積極爭取兩校全面合作。

雙和醫院院長吳麥斯表示，明年北海道大學及其附設醫院將派員赴台北，與北醫合作，在雙和醫院舉辦台日醫學研討會，研討項目包含運動醫學、胸腔醫學、神經醫學及人工智慧等面向，雙方下一步的合作方向，則是共同進行研究計畫，領域包含運動傷害、慢性阻塞性肺病等醫學研究。

此外，北醫藥學院也與北海道大學藥學院簽署合作協議，明年將首派藥學院青年教師赴北海道大學交流；北醫藥學院院長劉景平指出，北海道大學在有機化學方面表現強勁，可應用在製藥技術上，但該校實驗很要求，「老師做實驗，幾乎是從早做到晚，這就是職人精神，因此北醫藥學院將指派30歲左右的青年教師前往北海道大學短期交流，累積實驗能力。

北醫副校長吳介信則說，與日本的大學建立關係並不容易，「不了解你，不會輕易與你合作」，為了建立起雙方合作的信心，北醫先釋出台生赴該校交流，慢慢傳達用心，並釋出善意，北海道大學才願意展開深度交流。

吳介信進一步指出，「國際交流點線面做起」，這次兩校交流與簽署合作協議，主要以藥學當作基礎，未來合作項目計畫加入營養學、醫學等領域，期盼兩校合作領域能更多元、更深入。

(旺報 )