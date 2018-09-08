在日求職壓力有多大？台生應徵百間公司才獲聘

2018年09月08日 14:30 旺報 李侑珊

台北醫學大學營養保健學系畢業生阮郁甯，坦言自己是個「哈日族」，因此選擇赴日求學，在取得北海道大學碩士文憑後，即將在札幌某知名國際IT公司任職，談起求職經歷，她耗時1年多，在日本全國參加近百間公司說明會，才獲得正職工作，被問是否感到辛苦，她直說：「自己選擇留在別人的國家，就要做出努力。」

阮郁甯表示，她在大二時，便有意赴日本讀研究所或工作，因此她在2015年寒假申請赴北海道大學交流一個月，自此便確定生涯規劃，確定要在日本取得碩士文憑，2017年赴北海道大學攻讀保健科學院碩士班。

談起在日本的求學過程，阮郁甯說，日本的大學實驗室制度與台灣不同，團隊人員從上到下，宛如一個小型辦公室，最高層負責人為大教授，下轄則依序為準教授、助教及講師，一個實驗室約有5至6名教師，並來自於不同系所，不像台灣的大學，每個實驗室原則上由師生各自獨立運作。

阮郁甯說，在日本求學，最大的難題依舊是語言，日本人不只說話與書寫脈絡不同，由於研究涉及諸多專業術語，日本教授時常聽不懂她想表達的意思，只能「用畫的」來輔助說明，為了累積日文能力，並適應日本職場，因此曾在藥妝店打工。

為了在日本獲得正職工作，去年6月開始，阮郁甯便積極投入各種徵才活動，迄今在日本全國已參加近百間公司說明會。

阮郁甯指出，日本企業為了找到最適合的人才，每間平均面試次數在3至5次不等，流程除了書面審查，還會進行適性測驗，日本企業很重視員工是否懂得聆聽，因此有的公司會安排3至5人的團體面試，面試官會觀察每個人參與討論或回饋情形，來決定是否錄用

被問起在日本求學、求職是否感到辛苦，阮郁甯直說：「自己選擇留在別人的國家，就要做出努力。」

不過，阮郁甯也提到，日本少子化問題嚴重，面對國內人力短缺，非常歡迎留學生留日工作，而日企大多很重視多益分數，台生的英文普遍較日生佳，多益分數不錯，即是台生吸引日企目光的優勢條件之一。

另外一名來自於北醫營養學院保健營養學系大三生吳亦柔，同樣也是「哈日族」，從小喜歡日本卡通《名偵探柯南》，對實驗有興趣，因此選赴北海道大學交流一個月，未來也不排斥留在日本深造或就業。

(旺報 )