僅在英文官網證實 京東首認劉強東涉性侵被捕

劉強東日前疑因涉性侵被捕。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
京東在英文官網承認劉強東捲入性侵案。（圖／取自頭條新聞微博）
京東發言人在中文聲明中未提及劉強東涉何種案件。（圖／取自京東發言人微博）

身價上千億的京東集團CEO劉強東上月底驚傳在美國涉嫌性侵被捕，引發軒然大波，京東發言人第一時間稱是「遭遇到失實指控」，又說這段期間「沒有受到任何指控，也沒繳納任何保釋金」，絕口不提案件類型，陸媒稍早則發現，京東最近在英文官網上，終於首度證實劉強東是涉嫌性侵被捕。

劉強東3年前與「奶茶妹妹」章澤天結婚，生下一女，家庭事業兩得意可謂人生勝利組，看似婚姻生活甜蜜的他，上月底卻被爆在美國涉嫌性侵女大生被逮捕。對此，京東發言人在微博說明：「劉强東先生在美國商務活動期間，遭遇到了失實指控，經過當地警方調查，未發現有任何不當行為，他將按照原計畫繼續其行程。」

隨後，京東發言人再補充：「我們獲悉劉强東先生2018年8月31日被明尼阿波利斯警方帶走調查，不久後劉先生即被釋放，在此期間他沒有受到任何指控，也沒有被要求繳納任何保釋金。現時他已經回到中國正常開展工作。​​​​」

據《頭條新聞》報導，有別於京東中文版聲明隻字未提性侵二字，英文網站最近公開的問與答中，官方承認「劉先生於8月31日被明尼蘇達警方羈押，涉嫌形式性侵」，但強調劉強東已回到北京工作，「繼續領導公司，不會打斷京東的日常工作」。

(中時電子報)

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