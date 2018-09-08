裝熟電話詐騙老梗 連醫師、教授也中招

2018年09月08日 14:45 中時 林郁平

台南一名55歲女醫師日前接到未知號碼來電，對方劈頭就自稱是她的大學同學，表示自己剛換新門號，要女醫師加LINE以方便日後聯絡，隔天就以臨時周轉為由向女醫師借錢，女醫師不疑有他，按照對方指示匯了13萬元，兩天後，對方竟再次傳訊要求借錢，讓女醫師起了疑心，要求對方說出其他大學同學名字，對方卻亂答一通，這才戳破歹徒謊言，趕緊報警。

台南另名63歲女教授，上周也接到類似詐騙電話，歹徒先假冒老朋友打電話裝熟，再以剛換新門號為由要女教授加LINE，接著以投資周轉為由傳訊借錢，讓女教授損失4萬元。

刑事局指出，這種「猜猜我是誰」的詐騙手法，主要鎖定40歲以上熟齡男女行騙，歹徒盜取民眾個資後，會佯裝親朋好友打電話裝熟、借錢，若有被害人質疑聲音聽起來跟平時不一樣，就用感冒、訊號不好等理由搪塞，呼籲民眾接到自稱親友者使用陌生號碼來電借錢，務必要透過原有聯絡方式再次查證。

近期刑事局官網也特別針對這類詐騙手法，推出宣導短片「狼牙棒大穿越」，由藝人林逸欣、李祐誠代言演出，呈現歹徒詐騙過程，要讓民眾看過之後都能對詐騙集團話術留下深刻印象，遠離詐騙危害。

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(中時 )