高雄》陳其邁近來頻亮相　網：是不是急了？

2018年09月08日 14:31 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜力戰綠營鐵票倉，從一開始不看好，到現在居然有奮力一搏的翻盤之機，加上南部水災，更逼得原本領先的民進黨陳其邁已經無法「躺著選」。近來，陳其邁更是頻頻亮相拜票，連遭媒體問到駐日代表謝長廷的失言風波，陳其邁也無法明著護前老市長，僅說「有失誤就要檢討」，有網友就表示陳其邁近來評評亮相，是不是急了呀？

網友於批踢踢表示，「還記得幾個月前，高雄市長大家都看好陳其邁會當選，韓國瑜被當成是扮演砲灰的丑角，陳其邁的團隊根本不屑一顧，一副等著1124迎接勝選的態勢。可是最近，陳其邁不再潛水，開始有些行程，不料，陳韓兩人的差距看起來似乎開始縮減。網路上也開始，在一堆無直接關聯的議題拐彎黑一把韓，其他縣市的kmt候選人，似乎就沒遇到這樣的狀況，是不是選情不妙，陳其邁是不是急了」。

底下網友也紛紛留言，「我發現最近政黑和八卦板很多韓國瑜的文都會有很多陌生，沒看過的ID搶前面幾樓在那邊亂噓，嚴重懷疑是黨工」、「前陣子三民自開始打韓，就可看出端倪」、「像昨天韓去六龜說要發展國際觀光的那篇新聞根本沒什麼，好噓的,我在前面幾樓一樣看到好幾個陌生ID在那邊亂噓」，也有網友認為「我是覺得還蠻穩的，不知道78在急什麼，急到去YT買抹黑廣告」、「大概會輸個10萬票左右吧，贏的不好看而已」、「輸10萬KMT已經爽死了，從輸50萬以上變成只差10萬，要是最後真的只輸10-15萬，蔡英文可以開始準備交接」。

(中時電子報)