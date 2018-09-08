登革熱大爆發！彰化大同國中累計4人群聚感染

彰化縣衛生局再次到大同國中進行大消毒。（彰化縣衛生局提供）

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彰化縣衛生局再次到大同國中進行大消毒。（彰化縣衛生局提供）

登革熱大爆發，彰化縣大同國中發生登革熱群聚感染，8月底出現3名病例，7日衛生局到學校進行全面快篩，在全校2023多名師生中，又篩出一名學生感染，今天彰化縣衛生局再次到大同國中進行消毒，並在大同國中立起告示牌，進行嚴格的進出管制，呼籲近1個月來有進入該校遭蚊蟲叮咬的民眾儘速到各醫院做自主檢驗。

彰化縣衛生局7日完成大同國中全校師生臨床症狀之清查作業。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，共清查 2023學生，69位出現疑似症狀，96位教職員工，6位出現疑似症狀。出現疑似症狀共75位師生，經現場採血快篩，又新增一名學生判定為陽性，其餘均為陰性，加上8月底3名學生感染，累計增加到4人了，快篩陽性學生個案，高度懷疑為登革熱病例。已進行就醫隔離。

學校表示，4名學生在同一校園內被感染的機率非常小，調查4人並不在同一班級，研判是在家裡感染，但是衛生局認為，無論如何，病媒蚊可能已經帶進校園內了，不然全縣學生那麼多，卻集中在大同國中？且發病的時間接近，呼籲過去一個月曾經進入大同國中的民眾，目前有疑似症狀，一定要做登革熱快篩。

葉彥伯強調，這週起已全面清除校內的蚊子孳生源，配合今天的全面大消毒，希望能把這波群聚感染壓下來，要撤地防疫，一定要盡早斷根。

(中時 )

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