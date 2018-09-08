蔡頭拼賺選舉財 管他藍綠對半砍也接

2018年09月08日 15:31 中時 蕭雅玲

蔡頭日前上《冰冰Show》錄影透露，最近年底選舉秀剛開跑，「四年一次最大的選舉，有太多場次可以賺，目前已經接了6、7場，一直到選舉前還會陸續有邀約，有場的話當然全省都要接。」69歲的他表示，平常不太接晚會，但現在時機不好，「請我一個就可以抵全部開銷了，管他什麼藍綠，有錢賺最重要！」

他說如果是朋友就包個紅包，若不是朋友就照行情價收，偶爾還會有義務站台，「藝人不能講感情，因為認識民代太多了，有的包紅包，收個5萬、10萬，行情好的藝人也有收上百萬。」他強調，時機不好朋友要找你借錢，沒拿錢給他就很好了，像以前選舉幾乎都有中小企業贊助，今年贊助降到2、3成，景氣差到讓他直呼：「好可怕！」相較於4年前選舉的盛況，他透露今年真的差太多，「4年前縣市長選舉期間，就接了4、50場，今年選舉才剛開跑，巔峰造勢場是在10月，到時陸陸續續還是有機會再接，反正大家都知道我老少咸宜，看到我就笑哈哈，把場子炒熱氣氛。」

身為紅頂藝人創始人的他，日前跟員工因薪資等問題起衝突，鬧到打官司，他無奈說：「他跟我從助理、司機到經理，沒想到後來會變成這樣！」後來檢察官、法官也規勸雙方要和解，目前告、對方侵占也都撤銷掉，雙方也都沒往來。

(中時 )