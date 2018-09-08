駐日代表失職 丁守中：末梢循環不良？

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

關西機場淹水導致許多旅客受困，也讓駐日代表謝長廷備受抨擊。國民黨臺北市長候選人丁守中就批評，謝長廷有時間寫臉書，卻沒時間搞清楚細節，也沒有緊急應變的sop。講穿了，就是因為完全執政、完全酬庸，天高皇帝遠，末梢循環不良，才導致「政治性腳麻」，走不動了。

他也說，我們的「助日代表」不把台灣民眾需求當一回事，幾天來唯一關心問題居然是日本機場會不會因為各國派車而秩序大亂，實在讓人搖頭。至於謝長廷想趕到北海道成立急難中心的構想，「真可以免了」，別再「浪費公帑幫個人洗白吧」。

丁守中今天是在臉書po文做了以上表示。他也援引一位網友意見：關西風災，中國領事館作了他們該做的事，「緊急援助旅外國民」；臺灣辦事處也作了他們想做的事，「放假、休息、上臉書」。po文酸味十足。

他也説，看到中國大陸駐大阪總領事館迅速派車輸運受困旅客，甚至連台灣旅客都載了出來，對時常吹噓台日關係多親密的謝長廷實在情何以堪。

丁守中並批評，反觀駐日辦事處應付國人詢問電話的冷言冷語，再看看謝長廷先是PO文檢討吳敦義的選舉恩怨，跟著一副事不關己的態度，等民怨沸騰扛不住了，改怪人手不足、怪網民灌爆臉書，又扮演網路小柯南，影射大陸巴士載運受困旅客是假新聞，如此態度因應，難怪民怨四起。

他並質疑，如果大陸的大阪領事館可以租到遊覽車，為何台灣不能？這麼多台灣旅客沒電、沒網路，搞不好還沒地方住，為何外館因應類似危機竟沒有任何SOP？

(中時電子報)

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