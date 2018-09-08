蔣萬安力挺丁守中 政策牛肉與勤走基層已感動民眾

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長侯選人丁守中上午在立委蔣萬安和同黨市議員參選人陳炳甫、葉林傳、林亭君、王浩陪同下，到長春市場掃街拜票，營造團結勝選氣氛，這也是蔣萬安繼青年政策記者會、三對三籃球鬥牛比賽後再次公開與丁同台，也是他首次為丁市場掃街。對於姚文智陣營昨天推出「前柯粉」反柯，丁守中則說他並不意外，同時從民調顯示，上次投柯文哲的人，這次有24%不會再投他。

丁守中近來積極搶年輕選票，多次與蔣萬安同台。蔣萬安則說，先前很多基層活動如晴光市場、大直下塔悠、文昌宮等活動，他都陪丁守中參加，兩人並逐桌敬酒，民眾反應都很熱烈。他認為丁端出的牛肉和勤走基層，民眾的確被感動。

蔣萬安也說，丁守中和民眾、攤商接觸和握手是有溫度的，臉書經營的影片，直播、時事評論都一針見血，端出牛肉也對市政監督，像公宅政策，丁有完整的規畫，非常有機會年底勝選，相信民眾投票最一刻會出最好的決定。

丁守中陣營今早前往中山區長春市場拜票做了以上表示；丁辦發言人楊植斗則指出，所謂24%柯粉不會再投給柯文哲的民調估算，主要來自柯文哲2014年勝選時得票率約57%，減去最近某媒體民調柯文哲支持度約33%，前後少了24%。

蔣萬安則評估，離投票剩下80天左右，丁守中近期密集推出青年政策記者會、三對三籃球鬥牛比賽，都幫助他拓展青年票源。他也建議，丁守中一定要一步一腳印，常來長春市場和基層民眾互動接觸，因為很多基層民眾很期待，甚至有人看到臉書，跨區來給丁守中打氣，也顯示民眾對丁勝選的看好。

媒體詢問近日謝長廷在日本的表現，丁守中表示，謝長廷作為駐日代表，面對北海道這麼多旅客和民眾遇到的狀況，卻沒辦法第一時間紓解他們困難，根本就是嚴重失職。

(中時電子報)

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