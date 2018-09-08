曾墜毀被俘 97歲二戰老兵重溫B-17轟炸機「舊夢」

美軍二戰期間於歐陸戰場重要的空中武力之一：B-17轟炸機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國《星條旗報》（STARS AND STRIPES）報導，二次世界大戰（WW II）已結束70餘年，許多當年的親歷者也隨著年齡相繼離世。不過，仍有少部份老當益壯的退役官兵，持續將此段回憶傳承給下一代子孫。

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其中，高齡97歲、曾是美軍B-17「空中堡壘」轟炸機（B-17 flying fortress）飛行員的希克斯（Crawford Hicks），在航空博物館（Museum of Aviation）邀請下，重新登上轟炸機機艙、重溫當年在德國上空巡弋的「舊夢」。身體還相當健康的希克斯，得知自己要重登B-17轟炸機時非常興奮，他表示、74年前他曾因軍機墜毀德國，一度成為納粹黨（Nazi）的階下囚，能再重回機艙「體驗」飛行快感，也算是圓了自己的心願。

高齡97歲、二戰時曾是美軍B-17「空中堡壘」轟炸機飛行員的希克斯。（圖/Kennesaw State University）

由波音（Boeing）研發製造、美軍重要的四引擎重型轟炸機B-17「空中堡壘」，幾經改良升級後，是盟軍在歐洲重要的空中武力之一。美國陸軍航空軍（USAAC）聯手英國，以大量B-17轟炸機轟炸德佔區的城市，也由於B-17堅固的構造、經常在嚴重受損下仍可平安返航，大大減少盟軍的人員傷亡和物資損耗。機組員共需10人，除正副機師外，另外還有轟炸手、機槍手等人員；最大飛行距離為3,219公里、並可攜帶2,722公斤重的各式炸彈。

希克斯二戰期間，曾遭遇德軍梅塞施密特Bf 109戰鬥機攻擊，造成軍機墜毀被俘。（圖/德國聯邦檔案館）

完成B-17轟炸機30分鐘巡航的希克斯，向媒體娓娓道出，他當年在戰場的經歷，「就在諾曼地登陸（D-Day）前一週、1944年5月30日，他奉派前往德國奧舍爾斯萊本（Oschersleben）進行轟炸任務，在回程的途中、遭遇德軍梅塞施密特Bf 109戰鬥機（Messerschmitt Bf 109）攻擊，造成引擎、機身嚴重受損，且機組人員多人殉職，最終因火勢無法撲滅而墜毀。希克斯也因次被俘虜，送入戰俘營關押。」

幸運的是，希克斯不久後、被巴頓將軍（Gen. George Patton）部隊救出而重獲自由，二戰結束後，他仍服役於軍隊多年，退役後轉任律師，直到90歲那年才真正退休。

(中時電子報)

文章來源：His B-17 bomber went down in flames 74 years ago. His recent flight ended differently

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