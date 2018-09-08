登革熱又添8例 彰化、新北永和出現首例個案

2018年09月08日 15:38 中時 林周義

本土登革熱又添8例，彰化縣員林市及新北市永和區出現首例個案，感染來源尚待釐清。疾管署副署長莊人祥表示，彰化縣個案的國中共有75人有疑似登革熱症狀，其中仍有1人程陽性反應，但尚未確診。8例新增個案中，分別為新北市4例、台中市3例及彰化縣1例。

彰化縣個案為員林市某國中生，該學生與2名友人到學校打球後，8月30日起陸續發燒。經快篩發現3名學生都成陽性反應，但其中僅1名學生確診，目前3名學生均在家休養中。校方發現該病例後，也針對2100名師生進行快篩，發現75人有疑似登革熱症狀，其中仍有1名陽性反應者尚未確認是否感染登革熱。

新北市永和區個案則是在8月底到9月初之間發病，與彰化縣個案均屬登革熱第一型，感染來源尚待釐清；新莊區3例個案則分別來自瓊林里、海山里及中泰里。其中，瓊林里與海山里個案在發病前曾有過豐年里高風險場域周邊活動史，研判與該場域感染有關。中泰里個案則為4日公布個案的同事，研判感染源為其工作地，中和里。

目前，衛生局與環保局已針對新莊區中和里及永和區大同里周邊民眾，進行擴大疫調與採檢送驗，盼釐清可能的感染源。

截至目前為止，國內累計本土登革熱病例共92例，分別為台中市50例、新北市31例、高雄市5例、台北市及嘉義市各2例、彰化縣及桃園市各1例；境外移入登革熱則有185例，以東南亞國家居多。

疾管署呼籲民眾配合政府防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，將積水倒掉，並做好防蚊措施。一旦發現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫。

(中時 )