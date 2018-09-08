新北市藝文中心 八里愛心教養院「陶藝、淘意」特展

2018年09月08日 15:40 中時 王揚傑

許佩珊作品章魚寶寶、熊寶寶。（王揚傑翻攝）

八里愛心教養院在新北市藝文中心展出陶藝淘意展，後方是8位身障生創作的九如獻壽。（王揚傑翻攝）

新北市八里愛心教養院8位身障院生克服障礙，用手、腳拉坏創作，累積多年的創作，即日起至24日在新北市藝文中心展出「陶藝、淘意」特展，新北市社會局長張錦麗讚賞，「陶藝、淘意」展的每件作品，是每位院生的生命故事，展現出強烈的生命光輝。

罹患多重障礙的許佩珊，肢體無法受控，會不由自主地晃動，但她看到別的院生學習陶藝，她也表達學習熱誠，陶藝老師張耀全特別為她改良拉坏操作平台，一般人用手拉坯，而佩珊不畏困難，用腳底板內凹部位貼緊陶土轉動，歷經無數次的失敗才成功拉出陶碗、陶盤，現場也展出她多年的作品，如章魚寶寶、熊寶寶，甚至楓葉陶板等。

玻璃娃娃林麗雪偏好花朵，她用手捏出一片片的海芋花瓣，再逐層組合成一朵朵海芋花，上釉燒好後，老師幫她配上機械時鐘，成為獨特的桌上型海芋花鐘，張錦麗在觀賞之餘，鼓勵她多創作，可以做為文創商品，說不定會受到市場歡迎。

另有用手腕關節創作的陳偉斌、右單手拉坯的陳揚琮、同樣腳創作的范舒瑜、左單手捏陶的許惟純、輪椅美女陳韋汝等人的作品，8位展出者並各自捏作了不同造型的9條鱸魚，合作成「九如獻壽」大幅作品立於展場正中央，希望將他們件件嘔心瀝血之作向民眾展現。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，這次「陶藝、淘意」特展，在文化局的協助下，展場布置非常明亮寬敞，院生作品的精細度雖比不上藝術家，但都是他們10多年來學習的成果，每件作品都獨一無二，即日起展出至9月24日，歡迎社會各界蒞臨觀賞，多給身障院生鼓勵。

(中時 )