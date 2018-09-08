新北市藝文中心 八里愛心教養院「陶藝、淘意」特展

許佩珊用腳底板凹陷處慢慢拉坏。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時
許佩珊作品章魚寶寶、熊寶寶。（王揚傑翻攝）
八里愛心教養院在新北市藝文中心展出陶藝淘意展，後方是8位身障生創作的九如獻壽。（王揚傑翻攝）

新北市八里愛心教養院8位身障院生克服障礙，用手、腳拉坏創作，累積多年的創作，即日起至24日在新北市藝文中心展出「陶藝、淘意」特展，新北市社會局長張錦麗讚賞，「陶藝、淘意」展的每件作品，是每位院生的生命故事，展現出強烈的生命光輝。

罹患多重障礙的許佩珊，肢體無法受控，會不由自主地晃動，但她看到別的院生學習陶藝，她也表達學習熱誠，陶藝老師張耀全特別為她改良拉坏操作平台，一般人用手拉坯，而佩珊不畏困難，用腳底板內凹部位貼緊陶土轉動，歷經無數次的失敗才成功拉出陶碗、陶盤，現場也展出她多年的作品，如章魚寶寶、熊寶寶，甚至楓葉陶板等。

玻璃娃娃林麗雪偏好花朵，她用手捏出一片片的海芋花瓣，再逐層組合成一朵朵海芋花，上釉燒好後，老師幫她配上機械時鐘，成為獨特的桌上型海芋花鐘，張錦麗在觀賞之餘，鼓勵她多創作，可以做為文創商品，說不定會受到市場歡迎。

另有用手腕關節創作的陳偉斌、右單手拉坯的陳揚琮、同樣腳創作的范舒瑜、左單手捏陶的許惟純、輪椅美女陳韋汝等人的作品，8位展出者並各自捏作了不同造型的9條鱸魚，合作成「九如獻壽」大幅作品立於展場正中央，希望將他們件件嘔心瀝血之作向民眾展現。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，這次「陶藝、淘意」特展，在文化局的協助下，展場布置非常明亮寬敞，院生作品的精細度雖比不上藝術家，但都是他們10多年來學習的成果，每件作品都獨一無二，即日起展出至9月24日，歡迎社會各界蒞臨觀賞，多給身障院生鼓勵。

(中時 )

登革熱又添8例 彰化、新北永和出… 登革熱疫情校園往社區蔓延！ 大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。