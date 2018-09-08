2018年09月08日 16:36 中時 吳敏菁

彰化縣衛生局到大同國中全面消毒。（彰化縣衛生局提供）

大同國中登革熱疫情往社區擴散。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣衛生局會同大同國中周邊里設立抽血快篩站。（彰化縣衛生局提供）

登革熱疫情校園往社區蔓延！ 大同國中4人感染後社區又新增2名成人病例

登革熱大爆發，彰化縣大同國中發生群聚感染，8月底出現3名病例，7日衛生局到學校進行全面快篩，在全校2023多名師生，又篩出一名學生感染，8日接獲大同國中鄰近區域56歲婦女和同住的86歲婆婆，先後出現發燒等疑似症狀，快篩判定陽性，累計6名。研判疫情從校園往周邊社區蔓延了。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新增兩案之發病時間均在9月1至2號前後，經研判與校園學生個案屬於同一群聚事件。此兩名個案為此次校園群聚事件首次出現之成人案例，顯示疫情出現往校園周邊社區蔓延之趨勢。

彰化縣衛生局7日完成大同國中全校師生臨床症狀之清查作業。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，共清查 2023學生，69位出現疑似症狀， 96位教職員工，6位出現疑似症狀。出現疑似症狀共75位師生，經現場採血快篩，又新增一名學生判定為陽性，其餘均為陰性，加上8月底3名學生感染，累計增加到4人了，快篩陽性學生個案，高度懷疑為登革熱病例。已進行就醫隔離。

學校表示，4名學生在同一校園內被感染的機率非常小，調查4人並不在同一班級，研判是在家裡感染，但是衛生局認為，無論如何，病媒蚊可能已經帶進校園內了，不然全縣學生那麼多，卻集中在大同國中？且發病的時間接近，呼籲過去一個月曾經進入大同國中的民眾，目前有疑似症狀，一定要做登革熱快篩。

今天又爆發距離大同國中不到50公尺社區又發生感染事件，衛生局除了豎立告示牌

，進行門禁管制，今日上午再次進行校園周邊社區孳生源清查和家戶內噴藥，會同里長在社區設站抽血快篩。衛生局表示，校園周邊社區積水容器偏多，鄰近學校圍牆之水溝亦發現白線斑蚊孳生源。並通知環保局和員林市公所，盡速強化該里及周邊400公尺帆桅的孳生源清查工作之外，建議發動全鎮孳生源清除工作。

衛生局呼籲，社區民眾立刻自行進行居家環境之孳生源清除，最近一個月去過大同國中或周邊400公尺範圍內民眾，應提高警覺，如果出現發燒、出疹或是持續數天之不適症狀，應盡速前往縣內 12家提供快篩之醫院進行快篩。

(中時 )