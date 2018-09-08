刀下留腳！3年30次手術 醫助21歲陽光男斷腿重生

2018年09月08日 15:40 中時 馮惠宜

鄭姓大學（左二）生回到醫院感謝醫師沒有放棄，保住了他的腿。（馮惠宜攝）

骨科醫師陳志輝指出，患者到院時左右側大腿股骨骨折。（馮惠宜攝）

從電腦斷層看，患者不但左右側大腿骨折，還合併左人腿動脈斷裂。（馮惠宜攝）

21歲準大學生鄭廷毅3年前騎機車自摔造成兩側大腿股骨骨折合併左側大腿大動脈斷裂，當時因北部醫院收滿八仙塵爆患者無暇收他住院，經轉診到台中榮總，延遲了8小時，左側大腿嚴重壞死，醫師冒險未截肢，3年來歷經7次住院、30多次手術，近日他終於邁步走進大學校園復學，他也回到醫院感謝醫師沒有放棄、救回他的腿。

鄭廷毅2015年7月5日中午在竹南發生車禍經送苗栗地區醫院檢查發現雙側股骨股折，最棘手的是左側大腿大動脈斷裂，如不儘速手術接合就會造成肢肉、骨頭缺血性壞死，甚至可能出現橫紋肌溶解症或是敗血性休克，當時原本要轉北部醫院接手，卻因八仙塵爆患者塞爆，將他南下轉到台中榮總，到院時急診醫師一度考量截肢保命，唯醫師考量他才18歲，決定為他拼一拼。

台中榮總骨折創傷科主任陳志輝指出，廷毅到院時狀況相當不好，透過血管外科以繞道手術接合血管，但仍出現橫紋肌溶解，住加護病房、洗腎一個月，之後兩年半間7度住院、30幾次手術，經過修骨、復健終於在近日回到大學復學，他也開心的回到中榮感謝醫師與看護阿姨，感謝醫師當時沒有截肢，保住他的腿，他一直告訴自己，只要努力就會有回報。

陳志輝說，像廷毅這樣的病患，有超過七成的機會需要截肢保命，但當時考量他還這麼年輕，膝上截肢不但不美觀，走路也很吃力，醫師沒放棄，最重要的是病人也沒放棄，一路看他辛苦走來，這個孩子真的很勇敢。

(中時 )