民進黨議員何志偉：不淹水是不可能的 不如好好的淹

2018年09月08日 15:48 中時電子報 邱文秀

823水患，南台灣許多居民因家中淹水損失慘重。民進黨北市議員何志偉上節目時竟提出驚人言論指，「勘災的作秀以後都可以免了」，人不可能勝天，「不淹水是不可能的」!倒不如效仿德國HafenCity的做法，並改善法令，讓水來的時候「好好的淹」，讓台灣可以有韌性來面對極端氣候。結果被宅神朱學恒吐槽，講得這麼義正嚴詞的是因為何今年不選了!

823暴雨讓幾乎半個台灣都泡在水裡了，總統蔡英文三天後8月25日坐雲豹裝甲車勘災時，她笑容燦爛，向災民揮手，引起災民怒嗆， 要求總統下來走，引發爭議。民進黨立委邱議瑩批完高雄市長候選人韓國瑜後，跑去波蘭「外交救災」也被罵翻，終於回來後又穿著飄逸長裙加時尚墨鏡勘災，引發網友批評。

對於台灣要如何因應極端氣候來臨，民進黨北市議員何志偉上節目時說，每年都在說台灣降雨量是全世界最高最密集，但建築法規一直沒有改變，地方政府也沒有勇氣。他覺得那些勘災的作秀以後都可以免了，拜託首長以後都不要去勘災，好好改法令。

何志偉並舉德國的小島HafenCity的做法，他說，德國有全歐洲最大一個地殼改造運動，HafenCity漢堡港城，城市總共是三階 第一階是人車在走的，水來就讓他淹；第二階是人行道； 第三階是真正的建物。

他表示，「人絕對不可能勝天，是要順天。」HafenCity這樣子的城市治理，一二樓的空間就可以去做活用，水來要嘛就擋起來，要嘛就讓他淹。那台灣一直想說不要淹不要淹「不淹水是不可能的」，但怎麼淹就很重要了。

何志偉說，雖然我是綠營的，也要呼籲政府，對於治水這塊不僅僅只是做滯洪池，永遠水來的時候就不可能排掉。倒不如教導民眾；倒不如讓法令好好的；讓水淹的時候好好的淹。讓台灣有韌性來面對極端氣候。

結果一旁的宅神朱學恒吐槽何志偉，說的這麼義正嚴詞的是因為何今年不選了!一旁的主持人也笑說，那我們就當他「白講了!」

(中時電子報)