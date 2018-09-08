TORY BURCH復古航行地中海 檸檬樹下重組北非情懷

TORY BURCH 2019春夏大秀，選在紐約庫柏休伊特設計博物館的庭園中舉行，刻意擺設的檸檬樹間，模特演繹充滿波西米亞情調的系列。（TORY BURCH提供）

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本季設計師以父母的地中海航行為靈感，由父親Buddy喜愛的量身訂製襯衫延伸出的襯衫式洋裝、獵裝，在慵懶風情中俐落抓出平衡感。（TORY BURCH提供）
圖說3：設計師母親Reva珍藏的復古領巾，化作長衫上飛舞的雀鳥花卉，層層堆疊的紗質洋裝，則飄逸濃濃波希米亞風情。（TORY BURCH提供）
代表性的Gemini Link雙圈鏈結圖紋，則再度成為服裝、配件及包款上的印花標誌，Robinson夫妻遠行時攜帶的相機包、旅行袋，延伸出了復古郵差包或斜背小包。（TORY BURCH提供）

來到被陰霧天氣籠罩的紐約上東城，美國名媛設計師品牌TORY BURCH，選在庫柏休伊特設計博物館（Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum）的庭園中，舉辦2019春夏系列大秀。踏入把位森嚴的鐵門，觀眾們彷彿闖進一片陽光燦爛的綠地，刻意擺設的檸檬樹間，一趟行經地中海的旅行即將啟航。

打開邀請函，兩張泛黃的家族照片道出設計師Tory Burch的靈感，她在2019春夏秀上新聞稿中寫到：「我的父母，Buddy和Reva Robinson都是喜愛冒險的旅者。每到夏天，他們總喜歡登上郵輪，花6個禮拜時間，從義大利、希臘到摩洛哥、西班牙，他們的旅行經驗一直以來賦予我創作的靈感。」

隨著輕快的電子樂聲，以飄逸絲緞、喬其紗組合的航海風格為本季開場，波西米亞的輪廓，在具有民族感的蕾絲長袍、裙襬上蔓延。豐富的襯衫式剪裁或獵裝，是來自父親Buddy對量身訂製襯衫的喜愛，條紋印花搭配恰到好處的寬褲，在慵懶風情中俐落抓出平衡。

背景主題曲轉換，賽門與葛芬柯（Simon & Garfunkel）的〈Mrs. Robinson〉和Kelly Lee Owens的〈Bird〉一出，母親Reva珍藏的復古領巾，理所當然化作長衫上飛舞的雀鳥花卉，配上輕鬆的膠底運動鞋或懷舊的粗跟皮鞋，戴上草帽的女孩們，用層次堆疊的橙黃、嫩綠、海藍，擠出柑橘調的愜意滋味。

代表性的Gemini Link雙圈鏈結圖紋，則再度成為服裝、配件及包款上的印花標誌，Robinson夫妻遠行時攜帶的相機包，延伸出了可肩背、手提兩用的復古郵差包或斜背小包。手持掛毯或流蘇念珠的女孩們，身上鑲綴著彷彿摩洛哥婚嫁時會在織品上出現的古董錢幣，在微風輕拂的早晨，我們見證了Tory心中充滿暖意的閒逸旅程。

(中時 )

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