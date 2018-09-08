麻吉弟弟cosplay「終極戰士」 ULTRA打碟嘆沒豔遇

麻吉弟弟精彩開場DJ Show。（福斯提供）

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麻吉弟弟頭戴「終極戰士」面具現身。（福斯提供）

電影《終極戰士：掠奪者》8日下午在大佳河濱公園搭上音樂派對「ULTRA Taiwan」，請來麻吉弟弟霸氣開場表演DJ Show。麻吉弟弟相當熱衷電音派對，去年就曾登上ARCADIA電子音樂節表演，頭戴面具徹底變身為「終極戰士」上台打碟，REMIX了總計逾超過30首當紅流行金曲，包括L.A. Boyz的嘻哈神曲「跳」。他為此表演至少1年前就開始做準備，有沒有給大哥黃立成聽過？他說搖頭說：「我長大了！」

他笑說：「我有放他的歌，他的歌他聽過1000遍了吧！」表示這次表演第一次就獻給在場民眾，認為：「《終極戰士》系列對很多人來說是不可取代的經典；對我來說，L.A. Boyz同樣是我在音樂這條路上非常重要的啟蒙老師，所以特別選了這首歌。」語畢他提到：「以前大哥很嚴格，那時候限制比較多，但現在長大後我們可以一起討論，給了我比較多自由！」他透露未來音樂將轉電音，計劃推出電音專輯，可說是「封麥」嘻哈，至於黃立成有無意見？會不會難過？他說：「他（黃立成）也沒再唱了啊！」

他自認話少，不敢玩黃立成創辦的「17直播」，「要跟很多人一直講話，自己話少、怕乾，直播有點不習慣。」但很喜歡參加人多的電音派對，只要台灣辦的幾乎場場必到，這次也將表演的Marshmello就是他很愛的DJ。常參加電音派，有沒有豔遇？他回：「要拍照的粉絲都歡迎，但沒人約過我，誰第一個敢問我我就答應了！」

《終極戰士：掠奪者》傳出演員史蒂芬魏爾德斯特瑞格（Steven Wilder Striegel）曾涉嫌性侵14歲未成年少女的往事曝光，即使上映在即，片商火速刪光他在片中所有的鏡頭，以免淪為「#Me Too」箭靶。

斯特瑞格（Steven Wilder Striegel）並非電影主要演員，僅與女星奧莉維亞慕恩（Olivia Munn）有些對手戲。不過上個月奧莉維亞獲悉跟自己演對手戲的男演員曾在數年前被控性侵，試圖誘騙染指14歲少女，片商二十世紀福斯影片公司（Twentieth Century Fox）立即決定，刪光新片所有關於他的鏡頭。電影14日在台上映。

(中時 )

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