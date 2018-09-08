被亞莉安娜分手4個月 美饒舌歌手麥克米勒26歲過世

麥克米勒疑因用藥過量去世。（翻攝自網路）

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麥克米勒（左）曾與亞莉安娜一起在曼徹斯特紀念演唱會上熱吻。（翻攝自網路）

美國饒舌歌手麥克米勒（Mac Miller），家人8日發聲明表示：「被粉絲稱為麥克米勒的馬科姆‧麥考米克不幸過世，得年26歲。他是這個世界的一盞明燈，為家人、朋友和粉絲帶來光明。」聲明稿並未交代死因等細節，但《TMZ》報導，麥克米勒因用藥過量死於洛杉磯。

麥克米勒（Mac Miller）是小天后亞莉安娜（Ariana Grande）前男友，兩人2016年約會戀情曝光，今年5月才剛分手。麥克米勒18歲時就以混音專輯《K.I.D.S.》嶄露頭角，著名歌曲包括「Loud」和「Smile Back」，以及與亞莉安娜合作的歌曲「The Way」，原預計下個月開始美國巡迴演場會，昨天還在推文提到此事。

亞莉安娜與麥克米勒分手後，提過成癮問題是他們分手一大原因，她在推特寫道：「我已經照顧他，試圖幫助他保持清醒，而且在過去這幾年裡我一直為他祈禱（當然以後也還會繼續），但如果一個男人沒有自理的能力，就去羞辱/指責女人，那會是一個非常大的問題。」

不過兩人分手後亞莉安娜6月就與認愛12天的彼特戴維森（Pete Davidson）閃訂婚，麥克米勒隨後傳出酒駕被捕，友人透露他為此藥物、酗酒量更大，如今傳出過世，許多網友湧進亞莉安娜的的社群網站要女方為此負責。亞莉安娜現已關閉留言功能。

(中時 )

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