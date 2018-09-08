市議員參選人林德宇 邀好玩劇團嘉惠親子

2018年09月08日 16:29 中時 陳世宗

民進黨提名大里、霧峰區市議員候選人林德宇，8日下午特別邀請知名兒童劇團「好玩的劇團」來到霧峰德泰街夜市空地演出《拯救五彩王國》，生動活潑的演出，演員與孩子間的互動，讓在場近千名觀眾度過精采的下午時光。林德宇當場承諾，未來一定會用心在親子議題上，教育最優先是他問政的重點，會當親子代言人來發聲。

市議員參選人林德宇表示，由立法院副院長蔡其昌所舉辦的「幸福親子藝文季」已邁入第四年，在他的強力爭取下，今年首度來到屯區表演，上個月在大里兒福館邀請小青蛙劇團演出，吸引超過千名家長們帶著小孩來看表演；因此特規劃霧峰場次，希望能讓霧峰的孩子們，也能夠享受藝文活動，親自體驗親子劇團的魅力。

林德宇說，身為兩個孩子的爸爸，更能深刻體會新手爸媽和孩子的需求，期望能夠打造更友善親子宜居的環境。力推托育一條龍再進化，提升公托質與量、增設非營利幼兒園。推動增設十二感官遊具於公園與校園。建構友善親子共學共遊空間，廣設親子廁所及停車格，擴展友善育兒環境。

林德宇強調，8、9月兩場親子劇團活動，分別邀請小青蛙劇團、好玩的劇團到大里霧峰和親子同樂，場場爆滿，小孩玩得開心，家長也都會再詢問何時還會有這樣的親子活動，迴響很大。看到小朋友那份純真的笑容，他強調未來會積極整合公部門與民間資源，引進多元藝文活動至社區及校園，豐富大里霧峰孩子們的親子藝文體驗經驗。

好玩的劇團演出的《拯救五彩王國》，演員在演出過程中，不時會與底下的孩子們有互動，還會帶動唱，讓學齡前孩童也看得目不轉睛；故事內容藉由五彩王國中彩虹的消失，讓動物們正視因生活對於環境的破壞，教導大家必須開始節能，才能漸漸的環境綠化，找回最初的大自然。

(中時 )