國際木雕競賽118件參賽 大陸是大贏家

三義鄉長徐文達（後排左三起）、客委會副主委楊長鎮及縣長徐耀昌等人，與得獎創作大師合影。（陳慶居攝）

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當代木雕大獎─高冲冲寂靜的世界。（陳慶居攝）
工藝木雕經典大獎─溫作偉的國粹．貴妃醉酒。（陳慶居攝）
裕隆木雕創新獎─鄧坤女丑尸的一天。（陳慶居攝）

2018三義木雕藝術節「藝遊未盡．木藝慢活嘉年華」系列，8日起至23日在木雕博物館及水美商圈熱鬧展開，推出台灣木雕南向交流、競賽展及木雕秀，另結合慢城特色推出客庄漫宴及人文茶席體驗，縣長徐耀昌及鄉長徐文達邀遊客到慢城感受木雕藝術和舊山線鐵道之美。

木雕藝術節8日開幕並舉行國際木雕競賽頒獎典禮，客委會副主委楊長鎮、交通部觀光局組長曾維德及地方各界多人出席。由僑成國小帶來振奮人心的太鼓演出揭開序幕，安排魯班公祭表示對祖師爺的尊崇與感恩，接著逐一頒發獎座給13位得獎創作者，大陸是大贏家。

競賽項目分為工藝木雕與當代木雕兩類，有11個國家地區118件作品參賽。工藝木雕經典大獎得主為大陸溫作偉「國粹．貴妃醉酒」，優選獎有台灣李惠勝「重生」、陳金益「街頭藝人」、劉威辰「圓融」、吳柏緯「財產」及大陸徐書建「春曲」。

當代木雕大獎大陸高冲冲「寂靜的世界」，優選獎台灣石佳蕙「極度英雄」、大陸張文先「轉世之吻」、張橋「怒放」、董劍「我．我們」、彭陽「憶系列之拐杖」。裕隆木雕創新獎大陸鄧坤「女丑尸的一天」，獲獎作品在三義木雕博物館展出至10月21日。

縣長徐耀昌感謝觀光局、客委會及熱心廠商贊助，讓木雕節能一年比一年更精采，他也向來賓介紹三義的觀光新亮點鐵道自行車，期待苗栗的觀光產業精益求精、繁榮發展，躍居觀光大縣。

楊長鎮表示，苗栗擁有許多寶貴的傳統工藝文化資產，如三義木雕、苗栗及公館的陶藝、苑裡藺草編織、山線藤編等，建議縣府將這些特色傳統工藝融入國中小的社團活動，讓小朋友接觸並傳承在地的文化。

(中時 )

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