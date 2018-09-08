與實習生有一腿 人氣男星崩壞變渣男

2018年09月08日 16:41 中時 潘鈺楨

帕可李昂是西班牙家喻戶曉的喜劇一哥。（牽猴子提供）

曾受西班牙GQ票選2016年最優雅男人的帕可李昂（Paco Leon）因演出長壽電視喜劇《艾達》（Aida）成為西班牙家喻戶曉的喜劇一哥。帕可李昂轉戰大銀幕，在《我的媽咪金搖擺》破格演出一位和實習生有一腿的高富帥渣男，並與硬底子演員卡門瑪芝（Carmen Machi）同台飆「舞」，爆笑又勵志的情節，在西班牙甫上映就打敗同檔期好萊塢動作大片《古墓奇兵》，首周末湧入將近18萬名觀眾，創下當週最高觀影人次，堪稱西班牙今年度的話題熱作。

難得演出人生勝利組的帕可李昂，在《我的媽咪金搖擺》是一位掌握員工生殺大權的人資經理費德，心狠手辣解僱數百名員工，和實習生的性愛畫面被流傳網路、震驚全國，成為眾人唾棄的「國民黏黏哥」。

在接受《浮華世界》專訪時，帕可李昂笑稱自己還是難逃「喜劇丑角」的命運，演出喜劇多年的他表示：「我認為透過『幽默』傳達重要的事，是一個很好的方式。對我來說，喜劇的精神目標不在於觀眾的笑聲，透過笑料而傳遞的訊息對我來說才是重點。」睽違三年，因《我的媽咪金搖擺》再度合作的卡門瑪芝也大讚：「帕可心思細膩，總注意到別人看不到的細節，他常常能領悟言外之意。」

《我的媽咪金搖擺》以逗趣、幽默的方式呈現藉由「舞蹈」帶來鼓勵、讓人找回自信，克服生活中的不順遂。電影中大量的舞蹈動作，對導演費南多寇洛摩（Fernando Colomo）和演員都是一大挑戰，光是設計鏡位及舞蹈動作和大批演員的排練就花了三個月的時間。為了舞蹈大銀幕的處女秀，帕可李昂更為戲勤練現代舞和佛朗明哥舞，即使到了《我的媽咪金搖擺》拍攝結束，他會陪著女兒大跳凱蒂佩芮的熱舞。

《我的媽咪金搖擺》敘述人生勝利組費德（帕可李昂飾）意外地捲入桃色風波後，成為眾人唾棄的「國民黏黏哥」！喪志的費德自殺不成，反倒弄巧成拙失去記憶，從未謀面的親生媽咪維吉娜（卡門瑪芝飾）目睹一切，自告奮勇與兒子費德展開爆笑新生活。韻律感超強的維吉娜與一群人生不順遂的「地方媽媽」共組街舞團，打破千篇一律的魯蛇生活，是否能帶領費德找回自己真正的歸屬呢？電影9月14日在台上映。

(中時 )