中美貿易戰外資卻步 中方頻向國際企業示好

2018年09月08日 16:45 工商 李書良

當前美中貿易戰戰火引發國際憂慮，相較美方頻對包括中國在內的各貿易夥伴出手，中方則頻對跨國業者示好。日前中國國務院總理李克強在會見美國能源巨頭埃克森美孚董事長伍德倫時強調，將提供一視同仁、公平競爭的營商環境，並採取更嚴格的智財權保護制度，保障外企在中國的權益。

在中美貿易戰火越發熾熱之際，埃克森美孚董事長CEO伍德倫近日飛往中國，宣布要與中方商談在廣東省投資100億美元的獨資石化項目，李克強並於7日在北京中南海紫光閣會見伍德倫。

新華社報導，對於埃克森美孚在廣東省100億美元的大手筆投資，李克強表示，希望包括埃克森美孚公司在內的美國企業積極擴大對中國的投資，中美雙向投資健康發展不僅有利於雙方，也有助於世界經濟穩定發展和國際貿易增長，世界各國應當共同維護貿易和投資自由化便利化。

「為中外企業提供一視同仁、公平競爭的營商環境是中國政府的職責。」會談過程中，李克強特別強調，中國政府將會採取更嚴格的智慧財產權保護制度，如果外國企業在中國遇到侵犯智財權的行為，可以向有關部門或者直接向他投訴。

李克強說：「我們會依法打擊，加倍嚴厲處罰。這既是保護外資企業合法權益，也是保護中國科技人員創造積極性，進而推動中國經濟轉型升級。」

(工商 )