9月入住「天成文旅-繪日之丘」好康享不完 每晚房價下殺2700元起

2018年09月08日 16:46 中時 徐力剛

凡選購「手作好時光」住宿專案，可親身體驗愛木村DIY手工吊牌製作樂趣。（圖片提供／天成飯店集團）

「輕逸三人房」配備專屬車位，讓旅客入住更便利。（圖片提供／天成飯店集團）

記得有多久沒離開都市，來趟說走就走輕旅行？抓住夏季尾巴，來到南台灣嘉義遊玩，晚間入住「天成文旅-繪日之丘」，每晚房價最低2700元起。

天成文旅-繪日之丘攜手「愛木村」觀光工廠，即日起至12月28日止，推出「手作好時光」住宿專案，專案內含入住客房乙晚、一泊二食服務，提供精緻客房2700元起、親子3人房3300元起、輕逸3人房4700元起等多種選擇，滿足不同消費族群，再依實際入住人數贈送嘉義「愛木村」觀光工廠門票，搭配手作DIY課程乙次（市價200元/次）。

同場加映推出9月限定「指定日-享優惠住宿專案」，凡於9/10、12、13、17、19、24、26及28日，入住溫馨家庭房或輕逸精緻客房，含一泊一食，每晚3080元起，房型每日限量10間;選擇輕逸雅緻客房優惠價3780元起、輕逸3人房4130元起。

天成文旅-繪日之丘坐落嘉義大雅路，純白建築在日光映照下格外耀眼，秉持「引設計旅在地」核心精神，加入在地文化元素，如阿里山日出、山嵐、檜木等自然素材，搭配繽紛色彩妝點，打造充滿設計感時尚旅店。全館71間客房透過木質色調傳遞溫潤與樸實感，提供旅人回歸心靈平靜處所。

(中時 )