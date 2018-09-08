《郊區的鳥》北美版權售出 成蔡明亮、賈樟柯發行商新寵

李淳（右）與黃璐。（前景提供）

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《郊區的鳥》被形容為「神秘而極為迷人」。（前景提供）

由新銳導演仇晟執導、李淳主演的《郊區的鳥》剛獲得西寧FIRST青年電影展最佳劇情片，還入圍瑞士盧卡諾影展「當代影人新導演」競賽單元，讓各國買家高度注目，正值多倫多影展開幕，《郊區的鳥》被紐約知名藝術片商The Cinema Guild正式取得美國及加拿大的發行權，成為多倫多電影節眾多華語參展片中首先賣出的一部。

The Cinema Guild代理不少大師級作品，包括蔡明亮、賈樟柯、洪尚秀、法國新浪潮教母安妮華達、匈牙利電影大師貝拉塔爾的作品等，這次該公司簽下《郊區的鳥》，證明仇晟實力逐漸受到國際讚賞。The Cinema Guild負責人Peter Kelly表示：「仇晟是快速城市化語境下當代中國電影界令人激賞的新聲音。」電影製作人黃茂昌對於此項合作也表示肯定，認為《郊區的鳥》已找到在北美最合適的發行商，並期待這部大膽而詩意的作品也能受到當地影迷喜愛。電影預計於明年在北美院線正式上映。

《郊區的鳥》被《Hollywood Reporter》形容為「神秘而極為迷人」，首映後不到1個月已收到近20個國際影展的邀約，包括英國倫敦影展（BFI London Film Festival）、法國波爾多獨立影展（Bordeaux Independent Film Festival）正式競賽單元、丹麥哥本哈根國際影展（CPH:PIX Film Festival）、比利時根特國際影展（Film Fest Gent）、巴西聖保羅國際影展（Sao Paulo International Film Festival）新導演競賽單元、立陶宛Scanorama影展、波蘭五味電影節（Five Flavours Film Festival）等。電影在倫敦影展與傳奇電影大師尚盧高達（JeanLuc Godard）新片《The Image Book》入圍了同樣的「大膽」單元；波爾多影展則特別邀請導演仇晟在十月前往法國全程參與盛會，恰巧波爾多是法國著名的「酒鄉」，仇晟開心透露自己非常期待接下來的品酒之旅。

由仇晟執導、李淳與黃璐主演的《郊區的鳥》，描述男主角夏昊回到從小生長的杭州郊區，調查一起因地鐵建設引起的地面沉降事件，並結識了因公寓大樓傾斜而被迫安置在賓館的燕子，兩人陷入熱戀。隨著夏昊與調查小組進入關閉的小學，兒時玩伴的失蹤事件卻重新佔據了他的心。在小組進入地鐵隧道探究沉降起因前，夏昊卻突然消失。

(中時 )

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