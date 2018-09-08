家扶頒發600萬助學金500餘名學子受惠

雲林家扶頒發600萬助學金，500餘名學子受惠。（張朝欣攝）

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雲林家扶8日舉辦「高中大專生助學金頒發典禮」，頒發近600萬元助學金，共有500餘名學子受惠，受獎學生在現場展現專業級調酒秀、感謝家扶與各界的支持，讓他們得以減輕經濟上的負擔，專心向學並多元發展。

雲林家扶為鼓勵高中職與大專學生努力向學，只要受扶助學生平均成績在70分以上即可申請助學金，經過統計，107年度第1學期共有571名學子申請通過，8日在虎尾鎮「家扶希望暨發展學園」進行頒獎典禮。

受獎的大三學生李浚懋考取5張餐飲證照，在現場表演花式飲料調製，藉此感謝社會善心人士與企業為弱勢學子挹注資源與能量，讓他們得以多元學習、發揮潛能，就像在花式飲料中注入鼓勵與陪伴。

就讀台灣師範大學藝術史研究所的詹佩瑜，曾面臨喪父、就學失去目標低潮，最後重新站穩腳步找到方向，與大家分享自己的奮鬥過程；今年台大新鮮人李虹霏則立志要成為社工，服務更多弱勢族群。

雲林縣政府祕書長黃玉霜表示，家扶中心一直照顧弱勢孩子，是社會的安定力量，看到這麼多學子努力地提升自我，相信在家扶的陪伴下，弱勢學子也會出頭天，變成支持社會的正面能量。

家扶主任廖志文說，感謝社會大眾對雲林家扶助學金的挹注，提供學子們不間斷的支持與鼓勵，讓弱勢學子們不因家庭困境而學習受限，可以全心地探索潛能、更有自信的建構未來人生舞台。

(中時 )

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