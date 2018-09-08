戴資穎返鄉代言會球迷 抽空上線學英語

2018年09月08日 17:13 中時 劉宥廷

世界球后戴資穎甫在亞運拿下金牌，首場高雄「穎」迷見面會就為線上英語TutorABC代言；戴表示，在國外參賽有許多受訪和國外球員互動機會，才發覺英語是很重要的溝通利器，目前會抽空上線學習，但打球已練10多年，學英語剛開始，相較下較困難。 （劉宥廷攝）

戴資穎為速食業者代言後，這次她又成為線上英語業者的學習大使。 （劉宥廷攝）

世界球后戴資穎甫在亞運拿下金牌，首場高雄「穎」迷見面會就為線上英語TutorABC代言；戴表示，在國外參賽有許多受訪和國外球員互動機會，才發覺英語是很重要的溝通利器，目前會抽空上線學習，但打球已練10多年，學英語剛開始，相較下較困難。

戴資穎為速食業者代言後，這次她又成為線上英語業者的學習大使，業者指出，戴資穎在球場上自律專注、努力不懈的特質，符合公司終身學習的精神，於是邀請她成為代言人，共同推廣自主學習，幫助更多人提升英語能力，邁向國際。

戴會後受訪說，因為到多國征戰，深覺英語是相當重要語言，現在起步學習雖有點晚，但再忙也會抽空上線學習；媒體問她，「打球和學英語哪個較困難？」戴不加思索回說，「你現在問我，當然是學習英語比較困難些，畢竟打球我已練習10多年。」

戴資穎在代言見面會上為滿足球迷，還用球拍往觀眾席擊出5顆球，接到球的球迷都獲贈簽名T恤；為回饋代言人戴資穎的故鄉高雄，線上英語業者也推出，即日起到9月底，設籍高雄民眾購買課程，享有指定商品9折的優惠。

(中時 )