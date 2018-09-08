管罄穿越時空《五燈獎》唱歌 除夕夜拋女兒在外演出

2018年09月08日 16:53 中時 潘鈺楨

何潔柔演出小女孩告別童年、成長的寂寞。（公視提供）

同是歌唱選秀節目出道的管罄、周定緯，竟穿越時空跑到《五燈獎》年代合唱除夕團圓曲？新銳女導演楊婕以新作《年尾巴》，創下連3年入圍高雄電影節競賽單元的傲人成績，這次自編自導，將童年生活在眷村中的成長記憶，及對大家族除夕團圓的觀察寫進新片中。

管罄在《年尾巴》中飾演女主角小楊嵐（何潔柔 飾）的歌手母親，在除夕夜卻仍需趕場表演，喪父的小楊嵐只能圍繞在爺爺奶奶與親戚身邊，盯著電視等媽媽回家。在新片中要演、要唱，管罄提到，歌曲詮釋比較講究咬字，也參考那年代女歌手流行的演唱方式，希望有呈現出導演想要的年代感。而演出時，令管罄印象深刻的是跟劇中的女兒、年僅11歲的何潔柔對戲，發現年幼的柔柔表演經驗很豐富，一場放鞭炮的戲，因很少點火不慎手有些燙到，卻一直到收工後才讓她們知道和擦藥，「心疼之餘，也留下這個小女孩真的很熱愛表演這個印象」。

小小年紀就很敬業的何潔柔，6歲出道，已演出過20多部電視劇及多部電影，包括《樓下的房客》、《目擊者》。這次在《年尾巴》中戲份吃重，穿梭在影帝影后劉引商、丁強、樊光耀、謝盈萱之間，卻絲毫不遜色。何潔柔說，拿到劇本時，在家裡就很認真做功課，想想如果自己是楊嵐的話，會用什麼心態面對這些事情？也會把其他演員的台詞背下來。

劇中她還要與青蛙和狗對戲，喜愛小動物、在《樓下的房客》曾跟老鼠演過戲的楊潔柔說，家裡收養了3隻小狗，覺得狗和青蛙都很可愛！但拍青蛙的時候，比較印象深刻的是，因為青蛙拍了一天，累了、不願配合，讓製片組的哥哥姐姐們想盡辦法讓青蛙往前跳躍。在拍攝結束後，還很認真幫青蛙和青蛙的食物──魚，找主人收養，她也帶了很多魚回家。

公視新創電影《年尾巴》故事時間設定於除夕，10歲女孩楊嵐，仍在等歌星母親回家。麻將聲、爆竹聲、碗筷觥籌聲，聲聲鼎沸，楊嵐心中成長的寂寞卻是如此空曠。那個年尾巴也是童年的尾巴，掉頭走的時候還搖著屁股。該片將於9月8日、9日「公視新創電影Ⅹ光點華山電影館」短片專題影展大銀幕播映。

(中時 )