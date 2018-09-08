世界球后戴資穎「一拍即合」TutorABC 學好英文、走向國際

TutorABC營運長沈沛鴻（右）代表品牌送上學習用的平板及耳機予戴資穎，更精心挑選她喜歡的色系商品。（TutorABC提供）

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世界球后戴資穎以TutorABC的學習大使身分，出席「世界球后戴資穎 x TutorABC 一拍即合記者會」。（TutorABC提供）
戴資穎在TutorABC的活動記者會上，與球迷互動送上簽名T恤，民眾反應相當踴躍。（TutorABC提供）
在TutorABC的活動記者會上，戴資穎與高雄三民國中的學妹一起玩遊戲互動。（TutorABC提供）

剛奪下亞運羽毛球首面女單金牌的世界球后戴資穎，今（8日）回到故鄉高雄，以TutorABC的學習大使身分，出席「世界球后戴資穎 x TutorABC 一拍即合記者會」，在亞運後首次與粉絲見面，戴資穎就親民的與學妹互動、與現場民眾玩遊戲送簽名T恤，更鼓勵大家說：「學英文永遠不嫌晚！」，傳遞「自律專注、努力不懈」的精神。

戴資穎就分享到，當自己比賽的成績越來越好以後，國際的訪問也變多了，「當時就發現自己講英文的能力不足，所以以後除了練習以外，還要認真學習英文。」，她也發現學英語跟打羽毛球一樣，都會透過看影片而從中學習之餘，更講求要自律、永不放棄的學習精神，才能有所成效，這份精神正與TutorABC的自主學習模式一樣，因此邀請了她成為品牌的學習大使。

此次TutorABC營運長沈沛鴻就表示，TutorABC貫徹「因材施教」的理念，為戴資穎規劃了以運動、出國旅遊相關的課程，希望讓在不干擾她練習的時間，不受時間、地域限制也能學好實用英文，戴資穎也分享目前學英文最大的困難，還是開口對話這一步，但她也說以後會願意嘗試多開口講英文，以「多聽、多看、多練習」的自律學習秘訣，希望能更自信的走向國際舞台。

而TutorABC的課程就剛好符合戴資穎的需求，因為線上的課程全透過DCGS動態課程系統，以AI配對適合的教材、顧問，更能隨時隨地打開行動裝置即能上課，還有20分鐘的短課程選擇，讓她能夠在空檔中學習，而且就算現在知名度變高了，線上學習也能保護她的個人隱私，讓她無負擔的輕鬆學習，可說是最適合她的學英文途徑。

TutorABC即日起攜手學習大使戴資穎，特別推出一系列優惠課程，像是針對學生及社會新鮮人而設計的「小戴金牌套裝」課程，9月30日前報名最低月付3688元起，另外為了回饋戴資穎的故鄉高雄，特別推出高雄居民限定優惠，30日前設籍高雄的居民持身分證購買課程，即可享指定商品「制霸國際金牌特務包」獨家9折優惠。

(中時 )

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