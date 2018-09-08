花蓮》爸爸那裡有魔鬼！競選看板風格強烈 民眾觀感大不同

民進黨花蓮市長參選人張千駿競選看板風格強烈，民眾接受程度大不同。（張祈攝）

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民進黨花蓮市長參選人張千駿競選看板風格強烈，民眾接受程度大不同。（張祈攝）
有民眾貼文指出，「說真的很嚇人，今天在小朋友，孩子說看到魔鬼。希望候選人看板可以陽光一點……」，引起一番討論。（翻攝自花蓮爆料王）

九合一選舉倒數2個多月，各參選人搶攻個大樓、街口看板，處處瀰漫濃厚選舉氣氛，參選人多以斗大頭像、字幕亮相，花蓮市長參選人張千駿頭像走大色塊風格，照片頭像蓋過一層藍綠色塊，搭配燈光照射，有民眾貼文指出「孩子說看到魔鬼」，成為另類討論話題。

民進黨花蓮市長參選人張千駿臨危授命，7月徵召出戰花蓮市長選舉，打著「讓花蓮長得很花蓮」訴求，因長期在外發展，且有專業廣告公司背景，張千駿在宣傳文宣上有著自己的堅持，他說，提高看板質感，是美化花蓮的第一部。

42歲的張千駿，為道地花蓮美崙囡仔，學經歷豐富，國立花蓮高中、政治大學資訊管理系畢業、交通大學傳播研究所碩士，並歷任台灣港務公司總經理室督導、奧美公關公司副總監、立法委員鄭運鵬國會辦公室主任、民進黨中央黨部政策會副研究員。

有民眾在臉書花蓮爆料王貼文指出「說真的很嚇人，今天在小朋友，孩子說看到魔鬼。希望候選人看板可以陽光一點……」，並附上中華路、林森路交叉口，張千駿競選廣告看板，大色塊覆蓋在黑白人像上，搭配燈光照射，不認真看，還真看不出來是參選人。

也有人力挺張的看板風格，指出「到處都是人像盯著路人看，這款的設計較親民，看得到名字、訴求也有宣傳效果啦」。面對民眾不同見解，張千駿指出，路口看板觀看的時間短暫，看板設計目的就是為了清楚表達訴求，至於看不清楚他的臉，則會親自拜票讓民眾好好觀看。

張千駿指出，藍綠色塊是融合太平洋的藍及花蓮高山的綠，取材自花蓮最迷人的顏色，至於民眾反映像魔鬼，他笑說，可能是最近鬼門開，民眾自然會這樣聯想，因為這樣被民眾記得，也算達到宣傳效果，之後看板還會做不同調整，民眾可以繼續期待。

(中時 )

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