國內第一個有機農夫市集 公益慶11周年

中興大學有機農夫市集11周年慶活動，邀請惠明盲校學員到場演唱。（陳淑芬攝）

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中興大學有機農夫市集是國內第一個大型有機農夫市集，舉辦11周年慶活動。（陳淑芬攝）
中興大學有機農夫市集周年慶活動推出犬貓健康義診活動，飼主帶寵物來健康檢查。（陳淑芬攝）

中興大學有機農夫市集是國內第一個大型有機農夫市集，8日以「有機農業Ｘ友善動物」為主題舉辦11周年慶活動，邀請惠明盲校學員演出露天音樂會，並有興大獸醫教學醫院舉辦犬貓心臟健康義診及40多個有機農產攤位，讓民眾帶著寵物採購有機農產共度假期。

興大副校長黃振文指出，興大以農立校，對社會農品安全具有使命，他早年擔任農學院院長時就全力支持

成立全台第一個大型農夫有機市集，目前全台已約有50多個農民市集，提供農友與消費者一個直接交流的平台，校方將持續為農民開設輔導課程，希望民眾及農民對於有機農業有深一層的認識。

興大有機農夫市集經理人楊文仁表示，興大有機農夫市集目前有從新竹到高雄43個農民成員，都經過有機認證，每周末上午開市，供應各地自產自銷蔬果，歡迎民眾中秋節前來採購，未來市集希望能成為友善學校與團體間的平台。農民吳文岳表示，他所栽種的有機蔬菜11年來從未因天候或颱風漲價，希望為生態環境及安全蔬果，盡一分心力。

興大獸醫教學醫院在市集舉行義診，提供犬貓心臟及眼科健檢。黃小姐帶著愛犬前來逛市集，她說，常來市集採購，巧遇動物義診活動，初步檢查愛犬相當健康，也讓飼主也相當安心。

(中時 )

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