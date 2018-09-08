新竹市實用觀光日語班開班 勞工朋友歡喜學日語

2018年09月08日 17:15 中時 陳育賢

由新竹市總工會承辦訓練的「實用觀光日語班第1期」課程開辦以來，吸引大批勞工朋友參加，開心學日語，培養第2專長。（陳育賢攝）

由新竹市總工會承辦訓練的「實用觀光日語班第1期」課程開辦以來，吸引大批勞工朋友參加，開心學日語，培養第2專長。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署主辦、新竹市總工會承辦訓練的「實用觀光日語班第1期」課程，自今年8月18日起至10月13日在新竹市登場，此次課程內容包括日語50音、日語濁音以及日本東京都交通及觀光景點介紹等專業知識教授，讓學員可快速融入日語學習環境，並鼓勵學員參加日語能力測驗獲取證照。

總工會理事長莊鑑川指出，此次實用觀光日語班是勞動力發展署2018年上半年度、3年7萬的提升勞工自主學習計畫，由政府補助訓練費80至100％，期望讓在職勞工學習第2專長。

教學目標除注重日語訓練課程外，並規畫日本語言、文化、文學、觀光、貿易日語等，以增進觀光、貿易日語為發展目標，同時加強日本語文學系的教育宗旨，以培訓日文人才所須專業能力，並配合國家經濟發展與社會需要，提升國人日語溝通表達能力。

莊鑑川說，此次的師資特別請到玄奘大學日語系教授余金龍博士授課，每周六的上下午各上3小時，總共需上8周共計48小時，吸引數10位勞工朋友參加開心學日語，課程結訓後也將協助、鼓勵學員獲取日語能力測驗證照。

(中時 )