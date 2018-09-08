破50大關 中市登革熱再增3例

2018年09月08日 17:15 中時 馮惠宜

台中市登革熱病例8日再新增3例確診病例，累計已50例，中市衛生局強調，全力將疫情控制於特定熱區，並以區塊防治，空間噴灑及殘效噴藥兩方式併行，確保防治效果持久，且目前已將快篩服務院所已增加達126家。

疾管署公布登革熱新增病例，台中市個案分別為大里區1例及南區2例，大里區立德里個案，發病前曾至鄰近東昇里開心農場附近自家菜園，研判於開心農場感染；另南區(南門里及德義里)個案不排除於居住地感染；目前3名個案皆居家隔離休養。

中市29個行政區中，東區、南區、西區、北區、大里、太平、北屯、霧峰、烏日9區皆已成為登革熱疫情熱區。

台中市府衛生局衛生局呼籲，市府已啟動登革熱防治中心，全民應配合政府防疫措施，尤以噴藥部份應依防治中心專業判斷施作，不宜自行執行，如果比例失當，殺不死病媒蚊而產生抗藥性，反而會加深防疫困難。

而環保局重申，由於台中市已列為登革熱高風險區，對於屢勸不聽、不願配合清理孳生源的民眾，自即日起如經環保局巡檢發現土地雜草叢生或遭棄置廢棄物等影響環境衛生情事，將依「台中市環境清潔維護自治條例」第5條第1項規定，要求地主限期3至7天內改善，違者即依法裁處1200元至6000元罰鍰。

(中時 )