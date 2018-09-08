新北》洪耀福指侯友宜變酸民 民進黨對新北選情樂觀

2018年09月08日 17:26 中時 呂妍庭

民進黨今一口氣在嘉義縣市和雲林縣舉辦「百工百業挺改革大會師」，提民縣市長人選拉抬人氣，民進黨祕書長洪耀福指民進黨年底選情已慢慢穩定，他正面看待，包括台南市和高雄市都屬選情穩定縣市，嘉縣更談不上分裂，只是少數人脫隊，至於新北市，洪耀福指黨提名的新北市長參選人蘇貞昌展現正面、強大能量論述能力，相對國民黨提名的侯友宜已經變酸民，整天酸民進黨、酸蔡英文、酸中央政府、酸蘇貞昌，久了形勢就會不同，「我對新北選情朝樂觀正面看待」。

洪耀福受訪時表示，民進黨選情慢慢加溫，就像燒灶，慢慢燒才會熱，指中央改革、地方建設都有一定成績，會漸漸轉成選舉布局，把支持者聚攏回來，對嘉義市選情，洪指涂醒哲的民調逐步回穩，代表他的政績逐漸被市民看到和肯定，另對於前總統馬英九日前南下為國民黨提名的嘉義縣長參選人吳育仁輔選，曾說上天有眼，嘉縣民進黨分裂，給了國民黨機會，洪今強調，嘉縣是少數個人不跟大家一起往前走，「是脫隊不叫分裂」。

至於雲林縣黨籍立委蘇治芬7日晚間突宣布不選下一屆立委，將交棒給麥寮鄉長許忠富，洪耀福表示，在選舉登記截止日前有接到蘇的電話，「她有她的想法和布局」，但黨所提名的立委仍需遵循黨機制產生，至於許忠富是黨徵召的參選人，臨陣「讓」給同黨的代表會主席蔡長庚，因提名權在地方黨部，由地方去處理。

(中時 )