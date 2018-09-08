古力娜札紐約「撞鞋」 TORY BURCH大秀女星風景如畫

2018年09月08日 17:22 中時 陳張眾

女星古力娜札以一襲品牌2018秋冬Happy Times印花洋裝出席，並外罩合身黑色背心裙，展現清新氣質。（讀者提供）

好萊塢女星茱莉安摩兒（中），身著黑色褲裝搭配輕鬆運動鞋款，在一眾小花中，顯得格外俐落率性。（讀者提供）

台灣代表蔡詩芸，也悄悄現身TORY BURCH 2019春夏秀場前排，全套TORY SPORT勁裝襯托健康形象。（讀者提供）

適逢農曆7月將過，女星古力娜札卻在紐約發生「撞鞋」奇案，昨日她受邀參加TORY BURCH 2019春夏大秀，就與「前阿湯嫂」凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）撞個正著，均選穿品牌黑白雙色的Penelope鞋款亮相。古力娜札選擇一襲TORY BURCH秋冬Happy Times印花洋裝，外罩合身黑色背心裙搭配，展現清新氣質；而熟女組的凱蒂荷姆斯，則選穿品牌2019早春度假系列寬版襯衫式洋裝出席，隨興有型中，更貼合本季洋溢波西米亞風情的旅行靈感。

TORY BURCH 2019春夏系列，以設計師父母曾經歷的地中海航行為靈感，將上東城庫柏休伊特設計博物館（Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum）的庭園，打造成一片陽光綠地。錯落的檸檬樹下，女星們也以繽紛飄逸的印花洋裝和鮮嫩色系，組成一幅美不勝收的綺麗風景。除古力娜札和凱蒂荷姆斯外，身著黑色褲裝的茱莉安摩兒（Julianne Moore），則腳踩輕鬆運動鞋現身，在一眾小花中，顯得格外率性。

台灣代表蔡詩芸，也悄悄現身秀場前排，全套TORY SPORT勁裝襯托健康形象。初次來紐約看秀的她，這次走一個5天4夜的快閃行程，直呼還沒辦法反應過來，也十分興奮這趟能和很多設計師見面。看完TORY BURCH 2019春夏系列大秀，她坦言每個包包、飾品都想帶回家，並稱讚設計師Tory Burch本人十分有魅力。即將返抵國門的她，透露其實非常想念台北，尤其是食物的部分，還笑說：「昨天原本想去吃牛肉麵，結果那家店賣完，點了雞肉麵，沒有得到滿足。」充滿人情的對話，也為百家爭鳴搶鏡秀場中，增添一絲溫暖家鄉味。

(中時 )