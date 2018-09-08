陸投資貿易洽談會串連世界淘金 台灣視而不見？

第二十屆98投洽會海絲國家館。（王雅芬攝影）

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第二十屆98投洽會主賓國，捷克共和國館。（王雅芬攝影）
第二十屆98投洽會主賓省，雲南館。（王雅芬攝影）
第二十屆98投洽會啟用智能機器人進行諮詢服務。（王雅芬攝影）

9月8日上午9時08分，象徵金鑰匙的第二十屆中國國際投資貿易洽談會開幕，中共中央總書記、國家主席習近平特別捎來賀信，由全國人大常委會副委員長曹建明宣讀，隨後並高舉「98金鑰匙」向全場來賓致意，宣佈本屆投洽會開幕。

習近平總書記賀電中表示：「今年是改革開放40週年。中國對外開放的大門只會越開越大，希望投洽會以雙向投資促進為主題，精耕細作，打造兼具國際化、專業化、品牌化的精品，成為一個高水平的對外開放的重要平台，推動全面開放新格局」。

廈門98投洽會從最初的區域性展會到今時全球規模最大、功能最完善、影響力最廣的雙向投資促進盛會之一。大陸透過轉型提升、引入外資等方式與時俱進的讓中國大門越開越大，並且順勢成為強國中的強國。本屆展覽面積達13萬平方米，並融入一帶一路主題，除了主賓國與主賓省之外，展場中以促進雙向投資的海絲國家館最搶眼，展會期間超過110個國家和地區的12萬名客商雲集廈門面向世界淘金，而這個前景看好的平台與舞台如今放眼展館卻不見台灣參與，損失的是誰？

(中時 )

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