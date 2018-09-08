中職》從觸身球夢魘甦醒 鄭鎧文盼加強「有效的攻擊」

統一獅鄭鎧文走出觸身球陰霾，在7日對上Lamigo桃猿的比賽擊出單場雙響炮。(中央社資料照)

友善列印
中時電子報
/桃園報導

統一獅鄭鎧文在8日與Lamigo桃猿之戰單場雙響炮，球隊在延長賽第12局以14比10獲勝。鄭鎧文透露，去年遭觸身球擊中後，心理有不小的陰影，但是克服壓力之後，他漸漸找回手感，發揮自己的長打優勢。

去年季初鄭鎧文一度打出氣勢如虹的火力，該季前5支安打均為全壘打，還曾被球迷戲稱是「窮得只剩全壘打的男人」。不過他卻在4月初遭Lamigo洋將賽格威的觸身球擊中雙手手腕，此後鄭鎧文雖傷勢痊癒，內心卻留下不小陰影，以長打能力見長的他去年只擊出8支全壘打，打擊率僅剩1成87。

「被觸身球之後，害怕會被再丟到，也會怕內角球。」然而鄭鎧文只能不斷心理建設，要自己不要再多想，幾乎花了1年多的時間才走出陰霾，被問及如何度過這段低潮，鄭鎧文樂天又開朗的開玩笑道：「護具戴多一點啊!」

鄭鎧文近期打擊不斷升溫，8月25日回到一軍的首打席第1顆球就開轟，7場比賽就有6戰敲出安打，7日在Lamigo的比賽中，面對洋投史博威(Zeke Spruill)更扛出單場雙響炮，8日賽前鄭鎧文的打擊率已經攀升到2成43。

終於再度以長打能力擦亮自己的招牌，但鄭鎧文自認還有不少需要進化的地方，他最先想到的就是自己被三振率，除了積極改進選球，鄭鎧文更提到：「除了盡量展現自己的長打優勢，還要改掉壘上有人時打擊就會多想的毛病，希望壘上有隊友時可以加強有效的攻擊，幫助推進。」

(中時電子報)

MLB》飆本季最多10K 田中將大笑… 羽球》戴資穎學英文 金牌球后分…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。