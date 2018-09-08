中職》從觸身球夢魘甦醒 鄭鎧文盼加強「有效的攻擊」

2018年09月08日 17:44 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

統一獅鄭鎧文在8日與Lamigo桃猿之戰單場雙響炮，球隊在延長賽第12局以14比10獲勝。鄭鎧文透露，去年遭觸身球擊中後，心理有不小的陰影，但是克服壓力之後，他漸漸找回手感，發揮自己的長打優勢。

去年季初鄭鎧文一度打出氣勢如虹的火力，該季前5支安打均為全壘打，還曾被球迷戲稱是「窮得只剩全壘打的男人」。不過他卻在4月初遭Lamigo洋將賽格威的觸身球擊中雙手手腕，此後鄭鎧文雖傷勢痊癒，內心卻留下不小陰影，以長打能力見長的他去年只擊出8支全壘打，打擊率僅剩1成87。

「被觸身球之後，害怕會被再丟到，也會怕內角球。」然而鄭鎧文只能不斷心理建設，要自己不要再多想，幾乎花了1年多的時間才走出陰霾，被問及如何度過這段低潮，鄭鎧文樂天又開朗的開玩笑道：「護具戴多一點啊!」

鄭鎧文近期打擊不斷升溫，8月25日回到一軍的首打席第1顆球就開轟，7場比賽就有6戰敲出安打，7日在Lamigo的比賽中，面對洋投史博威(Zeke Spruill)更扛出單場雙響炮，8日賽前鄭鎧文的打擊率已經攀升到2成43。

終於再度以長打能力擦亮自己的招牌，但鄭鎧文自認還有不少需要進化的地方，他最先想到的就是自己被三振率，除了積極改進選球，鄭鎧文更提到：「除了盡量展現自己的長打優勢，還要改掉壘上有人時打擊就會多想的毛病，希望壘上有隊友時可以加強有效的攻擊，幫助推進。」

(中時電子報)