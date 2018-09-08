嘉義大雨遇溪水暴漲 連雲瀑布3法國人受困溪床獲救

2018年09月08日 17:49 中時 呂妍庭

嘉義縣台3線番路鄉草山村連雲瀑布8日下午有3名法籍遊客受困，嘉縣消防局即刻救援。（嘉縣消防局提供)

嘉義縣台3線番路鄉草山村連雲瀑布8日下午有3名法籍遊客受困，嘉縣消防局即刻救援。（嘉縣消防局提供)

嘉義縣台3線番路鄉草山村連雲瀑布8日下午有3名法籍遊客受困，嘉縣消防局即刻救援。（嘉縣消防局提供)

嘉義縣台3線番路鄉草山村連雲瀑布8日下午有3名法籍遊客受困，嘉縣消防局即刻救援。（嘉縣消防局提供)

嘉義縣台3線番路鄉草山村連雲瀑布8日下午有3名法籍遊客受困，嘉縣消防局即刻救援。（嘉縣消防局提供)

4名法國籍遊客8日下午到嘉義縣番路鄉草山村連雲瀑布戲水遊玩，午後下起大雨，溪水暴漲，因現場水勢湍急，原本尋攔砂壩過溪的法國人因回程無路可退，4人和1隻黑狗受困在石壁上， 其中1名會講中文的法籍男子為尋求外援，先行冒險游過湍急溪水，再跑到台三線上請路過民眾幫忙報案。

嘉縣消防局2點48分獲報後，馬上出動4個分隊人力前往救援，小隊長黃政晢、隊員葉獻仁見狀，立即以水濱橫渡方式，攜帶繩索、救生衣，泳渡到對面架設繩索，一一協助民眾脫離險境，其中1名法籍女遊客還抱著愛犬一起脫困，下午4點44分，終於成功將所有人救出，因法籍遊客身體無恙，均表明不需送醫，與現場搶救人員熱情道謝、合影後就自行離去，而消防人員也提醒他們，近日天候不穩定，山區午後經常下大雨，造成溪水暴漲，提醒下次到溪邊遊玩要多留意。

(中時 )