台北》稱24％柯粉不再投柯 丁守中：他流失的選票我至少可拿一半

丁守中出席青年後援會成立大會（楊佳穎攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中8日一早前往長春市場掃街拜票，對於民進黨籍參選人姚文智陣營找來「前柯粉」批柯，他受訪表示，民調上來看，上次投柯的「這次大概有24%不會再投他」。至於這24%票源可能流向何處？丁守中下午出席青年後援會成立大會後直言，「我覺得我至少可以拿到一半以上他流失的選票」。

國民黨台北市黨部8日舉辦台北市長參選人丁守中青年後援會成立大會暨青年入黨Party，包含國民黨主席吳敦義、台北市黨部主委黃呂錦茹、藍委蔣萬安及王育敏、台北市議員秦慧珠等人出席。活動中，丁守中與青年大跳「釘子舞」、玩疊羅漢，更與蔣萬安一同挑戰橡皮筋接力、真心話大冒險等，現場氣氛熱絡。

對於台北市長柯文哲近日為市場改建一事槓上北農總經理吳音寧，今日則在臉書發文檢討，坦言在「耐煩」上確實表現不佳；丁守中受訪則表示，柯文哲不只耐煩做得不佳，可能在控制情緒各方面也有要改進的空間，「再怎樣都不能對女性講粗話，這是對女性的不尊重」，更何況過去有好幾次對女性不尊重。他也說，柯文哲一天到晚在臉書上稱公開透明，「就請他公開透明，大家來辯論市政，是最好的公開透明方法。」

至於民調跟柯文哲是否越來越接近？丁守中說，有信心一步一腳印，「民調做參考就可以，但走在基層，有實質信心」。

(中時 )

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