再倡「蔡習會」 許信良點出關鍵原因

前民進黨主席許信良（右）。（圖／本報資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報
/綜合報導

前民進黨主席許信良7日出席海基會董監事會議表示，「在目前中美貿易戰，大陸拒絕與不承認九二共識的蔡政府對話的情勢下，美國開始打台灣牌，無疑是逼迫台灣選邊站」，許信良說，唯一能打破兩岸僵局的方法，就是重啟「蔡習會」，讓兩岸領導人直接進行會談。

許信良在臉書貼出海基會董監事會議所作專題演講講稿，以「美中對抗與兩岸關係」為題指出，美國和大陸的狀態很像古希臘城邦的斯巴達和雅典，許信良認為「新興霸權大國的崛起，以及這種崛起在既有霸權大國引起的恐懼，必定引發戰爭」。

他說，中美貿易戰問題不在龐大的貿易赤字，而在於「潛在的霸權之爭」。且認為，進入二十一世紀，非理性主義開始抬頭，小布希總統的單邊主義和川普總統的美國優先，都不再以理性主義主導世界的政治和經濟。且網路時代的到來，更助長了全球非理性主義的擴散和蔓延。川普總統在最近的演講，更明確指出：美中貿易戰的目標，就是不讓中國大陸繼續崛起。

至於如何解決涉外問題困境？許信良還說，台灣不應採單邊主義，應該積極主動，以交往代替壓制，以對話代替對抗。「選邊站，不是民進黨政府的政策。但是，中國大陸對民進黨政府採取的不理性的單邊主義打壓，會讓台灣沒有選擇」。

大陸因民進黨政府拒絕接受「九二共識」，打壓台灣任何可能的國際參與空間。許信良強調，在美中對抗，美國打台灣牌的情勢之下，這種做法無異逼使台灣選邊站。

許信良建議，若由「兩岸兩位領導人直接處理兩岸關係」，讓領導人直接會談，也就是所謂的「蔡習會」，來突破目前的兩岸僵局，將開創全新格局。

(中時電子報)

文章來源：許信良臉書

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