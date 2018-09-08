中油梧棲工安意外 土石活埋工人釀1死1命危

中油液化天然氣管線工程未施作擋土牆，邊坡土石3度崩塌，壓死1名工人，另名工人重傷命危。（王文吉攝）

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中油工程包商未施做擋土牆，土石崩塌造成工人1死1命危。（王文吉攝）

中油在台中梧棲臨港路3段進行液化天然氣管線工程，8日疑因土質鬆軟，加上包商未依照規定設置擋土支撐，2名工人閃避不及，遭土石活埋，造成1死1命危。勞動部中區職業安全衛生中心除要求挖掘工程停工，並開罰30萬元。

警方表示，死者為56歲許男，他與66歲陳男為工程行員工，8日上午8時許，兩人在梧棲區臨港路3段施工井內，進行瓦斯管線挖掘工程，突然遭崩塌土石砸傷，兩人被經送往梧棲童醫院搶救，許男搶救半小時後宣告不治，陳男重傷命危，仍在加護病房救治。

目擊意外的工人向警方表示，該處施工井沒有加設擋土牆，上午8點20發生第1次土石崩塌，還好都沒人受傷，他覺得有危險疑慮，立刻告訴許、陳2人不要繼續做，但他們不聽勸。

工人說，許、陳繼續工作約5分鐘後，土石又再崩塌，許男被土石埋住，陳男上前搭救，又發生第3次崩塌，將兩人埋在土石裡，他趕緊打電話給老闆，並呼叫附近同事幫忙救人。

消防隊員到場時，許男已無呼吸心跳，經送梧棲童綜合醫院搶救，仍宣告不治，42歲陳姓男子到院時意識清楚，右肋骨斷8根，有雙側氣血胸及肝臟破裂出血，經進行血管栓塞術止血後，仍有生命危險，正在加護病房持續治療。

勞動部中區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，災害發生地點開挖深度超過1.5公尺，未依照規定設置擋土支撐，明顯違反營造安全衛生設施標準，除將處30萬元罰鍰外，已經勒令該工程開挖作業全面停工，廠商需提出復工申請計畫，經審查合格後才能復工。

(中時 )

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