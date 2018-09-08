女星披婚紗苦不堪言 腰快抽筋惹

劉宇菁（右）和羅宏正拍戲。（三立提供）

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羅宏正劇中與學生曖昧。（三立提供）
席惟倫飾演學生。（三立提供）

劉宇菁在台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》中有場披婚紗戲，她表示當模特兒多年，但穿婚紗機會不多，這次拍攝現場打上粉紅色的燈光，感覺很羅曼蒂克，「有種曖昧的感覺」。

一般女生披婚紗，多少對唯美浪漫婚禮有憧憬，劉宇菁卻沒任何想像，理性多於感性，馬上被羅宏正吐槽是個不浪漫的女生，讓劉宇菁聽了大笑。穿婚紗讓每個女生都覺得繁瑣，劉宇菁覺得最累人的就是要縮小腹，還要不停抬頭「挺胸」，因為這樣才能呈現最美體態，一場戲拍下來，「腰都快抽筋了。」

男主角羅宏正劇中除了與劉宇菁拍婚紗照，又為了解決校園霸凌問題，扯入與女學生搞曖昧的不倫傳聞。羅宏正表示，學生時期未有被霸凌經驗，不過有朋友的遭遇是被班上的導師帶頭霸凌，朋友曾被要求公開在班上念出粉絲寫給偶像的信，導致這位朋友日後面對社交有很大影響。

飾演學生的席惟倫說，現在網路上有很多不負責任的言語跟留言，沒想到後果而間接造成另一種霸凌。她記得國中時期有位女同學，個性沉默，被其他同學欺負，例如會用粉筆灰塗在桌上，或把女同學課本丟地上，讓席惟倫看了很心疼，想著要怎麼幫她，後來她和女同學當朋友之後，發覺對方不僅可愛也很多話，女同學也就沒再被欺負。

(中時 )

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