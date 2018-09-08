醫患診間雙雙下半身赤裸 女病患辯治痔瘡

屏東地院判決醫師與患者需各賠償醫師娘50萬元。(林和生攝)

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劉姓醫師娘懷疑老公外遇，日前前往執業診所查勤，撞見他與女患者衣衫不整共處診間休息室，氣得一狀告上法院，但女病患出庭時解釋，因痔瘡求診才會褪去內褲，不過法官認為許姓醫師同樣下半身赤裸、並不符常理，經審酌後判決2人需各賠償劉女50萬元。

許男與陳女因醫病關係而熟識，劉姓醫師娘多次懷疑2人過從甚密，某日直衝診間休息室，打開房門時、室內並未開燈，卻撞見2人站立床邊，女方雖身著長裙，但並未穿內褲，男子更是下半身赤裸，驚見有人闖入，趕緊拉起褲子、戴上眼鏡。

陳女解釋，當天因痔瘡發作而前來求診，經醫師指示前往診間準備檢查，突然有人闖入，並無逾越醫病間應有分際。但法官隨即打槍說法，認為看診連醫生也下半身赤裸，絕非一般醫病正常情形，且許男患有近視，在妻子開門後才戴上眼鏡，可以證明並未進行看診舉動。

雖由劉姓醫師娘舉證的光碟中，並未看見有進一步親密行為，不過男女下半身赤裸共處一室，身體相趨近，顯已逾越一般男女正常社交程度，也非通常醫病應有情景，明顯侵害配偶關係而情節重大。

但這非醫師首次偷吃被抓包，日前也曾被妻子抓姦在床，雙方簽立和解書，白紙黑字寫下，要求男方禁止與異性獨處一室、有超出友誼行為；不得在妻子不知情狀況下與異性聯絡或有曖昧通聯。屏東地院法官審酌和解書賠償細目，一審判決男女雙方各需賠償劉姓醫師娘各50萬元，全案仍可上訴。

(中時 )

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