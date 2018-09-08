法稅改革聯盟環島活動 6個台南市長參選人來了5個

2018年09月08日 18:37 中時 程炳璋

法稅改革聯盟等民間組織發起「法稅改革 點亮台灣」活動，8日下午3時許在台南水萍塭公園旁夏林路開始，約2000餘人響應，意外吸引5位台南市長參選人到場，大家一同抗議財政部國稅局超徵稅收，要求還稅於民。

法稅改革聯盟1日發起稅改聖火環島活動，6名機車騎士從台北出發往東部花蓮，8日抵達台南，下一站前往台中。

台南場在水萍塭公園舉辦，近2000人參與，法稅改革聯盟抗議政府「4年超徵5000億」，卻以短收當藉口，且未交代這筆超徵費用的流向，5000億若以每位人口分攤，要求政府每人「還我2萬2000元」。

這場稅改行動因有2000人參與，吸引不分黨派的選舉參選人都到場為選舉拉票，除了民進黨台南市長參選人黃偉哲外，國民黨台南市長參選人高思博、無黨籍台南市長參選人林義豐、蘇煥智、許忠信、陳永和都出席。

高思博、林義豐、蘇煥智、許忠信、陳永和5人與法稅改革聯盟發起人陳志龍、吳景欽教授一同上台揮舞法稅改革大旗，要全台掀起稅改旋風。

台南市5位市長參選人只上台，未發言，高思博事後表示，不公的稅法不只發生在中央，也發生在台南，政府從民眾口袋中搶錢，已引起人民怒火。大家共同目標就是推翻長期被新潮流壟斷的市政，追求本應屬於人民的幸福。

(中時 )