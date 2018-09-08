姚文智找年輕人指柯P背叛變鬧劇 朱學恒批很噁心

姚文智（右）7日召開第二場「阿北，請告訴我真相」記者會，應邀出席的自稱柯粉的潘袁詩羽（左）也針對柯拋出4個問題，她甚至一度眼眶泛紅，頻頻拭淚。季志翔攝）

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中時電子報
/綜合報導
潘袁詩羽疑在2016年曾參加馬英九的演講，還說馬「蠻幽默的」，而她現在是謝長廷新文化基金會的成員（翻攝畫面）

民進黨台北市長參選人姚文智昨舉行記者會，找來24歲的「柯粉」潘袁詩羽指責柯文哲政治立場背叛。結果，潘袁詩羽被起底曾參與謝長廷舉辦多項活動，遭批為「假柯粉」。宅神朱學恒在臉書指「姚文智找個年輕人來指控柯文哲背叛這件事情我感到很噁心。」

朱學恒表示，「年輕人本就多變我不怪她，該怪的是這些把年輕人推到第一線想要達成自己政治目的的大人。」

朱學恒指「現場記者會阮昭雄，姚文智，王定宇，三個人從政經歷加起來怕沒有超過一百年，你們指控柯文哲的市政會指控不好嗎？那為什麼要找年紀不到你們一半大的小女生來現場哭哭？還不是要營造柯文哲背叛年輕人，欺負女生的形象！」

朱學恒更批，「海基會副董事長、蔡英文文膽姚人多，指「姚人多是個從政幾十年的老江湖，他竟然自己承認前一天晚上是第一次看到潘袁詩羽，然後錄了一段幾乎都是多多問話誘導的影片之後，姚人多就告訴大家他覺得潘袁詩羽【是宇宙無敵超級大柯粉】？！」

網友亦留言指出，「姚文智也可以說以前他也是柯粉，如果他是想表現真的有人柯粉轉柯黑，那他自己出來講就好了阿，但他請出這個女生的用意何在？」，「很明顯，他們想要讓年輕人對柯文哲產生質疑，間接裂解年輕人的選票。」

(中時電子報)

朱學恒臉書

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